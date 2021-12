Italija bo skrajšala veljavnost potrdil o cepljenju.

Minister za zdravje Roberto Speranza je danes po seji vlade še sporočil, da bodo skrajšali minimalno obdobje, ki mora miniti med zaključkom osnovne sheme cepljenja in poživitvenim odmerkom, in sicer s sedanjih petih na štiri mesece. Poleg tega bodo v državi maske FFP2 po novem obvezne v kinodvoranah, gledališčih, muzejih, na športnih prireditvah in v javnem prevozu. V muzejih in na razstavah bo ob tem obvezen pogoj PC, torej prebolel ali cepljen proti covidu-19.

V državi so do 31. januarja prepovedane še prireditve na prostem, znova se morajo zapreti diskoteke. V notranjosti lokalov in restavracij bo vsaj do konca januarja veljal pogoj PC. Dostop do domov za starejše bo dovoljen le cepljenim ob predložitvi negativnega testa in tistim, ki so se cepili s poživitvenim odmerkom. Kdaj točno bodo novi ukrepi stopili v veljavo, minister nocoj ni povedal.