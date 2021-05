Italija bo tuje turiste znova sprejela od sredine maja

Obiskovalci, cepljeni s cepivom proti covidu-19, ki je odobreno v EU, so preboleli covid-19, ali pa so v zadnjih 48 urah opravili test na novi koronavirus, ki je bil negativen, bodo lahko v državo vstopili brez omejitev.

Nova pravila prehajanja meje bodo veljala za vse države, razen za tiste, ki so na italijanskem črnem seznamu. To sta med drugim Brazilija in Indija.

Trenutni pogoji za vstop v Italijo so razmeroma strogi. Poleg negativnega testa je za državljane EU obvezna tudi petdnevna karantena.

Pogoji za vstop v državo brez karantene so del italijanskega zelenega potrdila. Kot je pojasnil premier, Italija ne želi čakati do junija, ko bo v veljavo stopilo EU zeleno potrdilo."Od sredine maja lahko turisti prejmejo italijansko potrdilo. Zato je napočil čas, da rezervirate svoje počitnice v Italiji," je napovedal. Italijansko potrdilo bodo sicer lahko pridobili tudi državljani držav, ki niso članice EU, med drugim Američani in Britanci.

Italijanski turistični delavci medtem že poročajo o porastu števila rezervacij za poletne počitnice. "Veliko rezervacij smo prejeli iz ZDA in Velike Britanije in ni naključje, da gre za državi, ki sta zelo uspešni v cepljenju,"je za Corriere della Sera povedal Stefano Bettanin, predsednik organizacije Property Managers Italia. Po njegovih besedah sta med najbolj priljubljeni regijami Apulija in Sicilija.

Podobne pogoje za vstop v državo ima tudi Grčija. Pred dnevi je odpravila karanteno za državljane EU in še petih držav, ki so cepljeni proti covidu-19 ali pa imajo negativen test. Kot so sporočile pristojne oblasti, negativni test ne bo smel biti starejši od treh dni, cepljene osebe pa morajo oba odmerka prejeti najmanj dva tedna pred prihodom.

Grčija je sedemdnevno karanteno odpravila tudi za potnike iz Velike Britanije, Srbije, Izraela, Združenih arabskih emiratov in ZDA.