V italijanskem mestu Codogno se spominjajo prvega lokalnega prenosa okužbe z novim koronavirusom v Italiji. V nedeljo bodo v mestu obletnico posebej zaznamovali. Bolnik številka ena, pri katerem so okužbo potrdili pred natančno letom dni, želi vse skupaj pozabiti.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

V bolnišnici v Codognu v deželi Lombardija so pred letom dni potrdili prvi lokalni prenos okužbe z novim koronavirusom. 20. februarja 2020 zvečer je bil na testiranju na novi koronavirus pozitiven danes 39-letni Mattia Maestri, ki ni bil na Kitajskem, kjer se je ta virus prvič pojavil, je bil pa v stiku s kolegom, ki je bil tam. "Želim samo pozabiti," je Maestri dejal v pogovoru za italijanski časnik Corriere della Sera leto dni po tistem, ko so pri njem potrdili okužbo. Ob tem se je zahvalil vsem zdravstvenim delavcem, ki so skrbeli zanj. Iz bolnišnice so ga odpustili po več kot mesecu dni.

Italija postaja žarišče pandemije Novi koronavirus se je hitro razširil po Lombardiji in tudi Italiji, ki je postala novo žarišče pandemije covida-19. Porast števila primerov je presenetil vse, se prvih dni po prvi potrjeni okužbi spominja Roberto Codazzi, namestnik upravljavca lokalnega pokopališča. Že čez nekaj dni so bile pred pokopališčem krste s posmrtnimi ostanki za sežig, je povedal in dodal, da so v dveh mesecih pokopali toliko ljudi, kot jih običajno v enem letu. Danes se pogovori o covidu-19 v mestecu s 15.000 prebivalci osredotočajo na zaprta podjetja, najemnine, ki jih je treba plačati, in ukrepe, ki omejujejo običajno življenje.

Zaprtje javnega življenja, vse več smrtnih žrtev Lastnica enega od barov na osrednjem trgu se spominja grozljivosti prvih dni zaprtja, ki so ga po prvi okužbi uvedli za Codogno in še deset drugih mest na severu Italije. "Spominjam se, kakšna tišina je bila," je povedala Emy Cavalli."Vsake tri minute si slišal sireno reševalnega vozila," je dejala in povedala, da so se spraševali, kdo bo naslednji. V mesecu se je število umrlih več kot potrojilo. Marca lani je v mestu umrlo 154 ljudi, marca 2019 pa 49, je pojasnil župan Francesco Passerini. "Niso mogli dohajati,"je povedal o pokopaliških delavcih. Tem so na pomoč priskočili pripadniki civilne zaščite.

icon-expand Izmučeni italijanski zdravstveni delavci po delu na covidnih oddelkih. FOTO: AP

Obletnice se je spomnil tudi predsednik Lombardije Attilio Fontana."Zahvala gre vsem ženam in možem, ki že leto dni vlagajo svoje moči in energijo v boj za življenje," je poudaril. Papež Frančišek pa se danes spomnil zdravstvenih delavcev, ki so umrli zaradi covida-19. Označil jih je za junake. Italija je ena najhuje prizadetih držav v pandemiji koronavirusne bolezni 19, ki je tam zahtevala skoraj 100.000 smrtnih žrtev, po vsem svetu pa več kot dva milijona.