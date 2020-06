Italija odprla meje, Avstrija pa bo predstavila svoje načrte

Za odprtje mej za državljane EU, VB, Norveške in Švice se je odločila Italija.

Slovenska zahodna soseda Italija z današnjim dnem odpravlja omejitve za državljane preostalih držav članic EU, Velike Britanije, Norveške in Švice. Po prestopu meje jim ne bo treba za 14 dni v karanteno. Poleg tega je od danes znova dovoljeno gibanje med posameznimi italijanskimi deželami.

Avstrijska vlada pa bo po napovedih predstavila podrobnosti o odpravljanju omejitev na svojih mejah. Avstrija se je že dogovorila z Nemčijo, Švico in Lihtenštajnom, da s 15. junijem popolnoma odpre meje. Prav tako naj bi takrat odprla meje s Češko, Slovaško in Madžarsko, saj da so se države načelno že dogovorile o tem prejšnji teden.

Na Dunaju naj bi razmišljali o odprtju meja z vsemi sosedami, tudi Slovenijo, sredi meseca. Še najbolj pod vprašanjem naj bi bila Italija. Vse naj bi bilo torej odvisno od razvoja epidemije novega koronavirusa na Apeninskem polotoku.

Omejitve na mejah pa z današnjim dnem za državljane 24 evropskih držav, med njimi tudi Slovenije, odpravlja tudi Latvija. Državljanom teh držav ne bo treba več v 14-dnevno karanteno.

Nemška vlada pa bo danes razpravljala o predlogu, v skladu s katerim bi 15. junija za 31 evropskih držav, med njimi tudi Slovenijo, odpravila opozorilo, v katerem svojim državljanom zaradi pandemije novega koronavirusa odsvetuje potovanja v tujino

O odpiranju notranjih evropskih meja bodo danes predvidoma razpravljali notranji ministri držav članic EU.