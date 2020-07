Italija podaljšuje izredne razmere v državi do 15. oktobra

Italijanski senatorji so se s 157 glasovi za in 125 proti izrekli za podaljšanje izrednih razmer v državi do 15. oktobra, navaja Reuters.

Italijanski premier Giuseppe Conte se je sicer zavzemal za podaljšanje izrednih razmer zaradi covida-19 do konca oktobra. "Odprava izrednih razmer bi pomenila propad celotnega sistema zaščite in preprečevanja, ki smo ga vzpostavili v preteklih mesecih," je poudaril. S podaljšanjem tega ukrepa bodo ohranili sistem ukrepov, zaradi katerega je Italija varna za Italijane in tujce, ki jo želijo obiskati, je še izpostavil.

Italijanski premier je izredne razmere zaradi novega koronavirusa razglasil 31. januarja, potem ko so pri kitajskem paru v Rimu potrdili okužbo. Če jih ne bi podaljšali, bi se iztekle v petek. Conte se je sicer zavzemal za podaljšanje do konca oktobra, je pa bil odprt tudi za drugačne predloge parlamenta.

Podaljšanje izrednih razmer italijanski vladi zdaj omogoča, da bo tudi v prihodnjih mesecih brez potrditve v parlamentu sprejemala ukrepe za zajezitev novega koronavirusa.

Premier se je danes v parlamentu zavzel tudi za vnovično odprtje šol septembra. "Več kot 10 milijonov otrok se mora vrniti v šole ob maksimalni varnosti. To je cilj, ki zahteva velik skupen napor," je poudaril. Dodal je, da bo to velik izziv za državo. Šole so v Italiji zaprli 5. marca.

Število novih okužb v 60-milijonski državi sicer ostaja nizko. V zadnjem dnevu so jih zabeležili 181, skupaj pa več kot 247.000. Umrlo je še 11 bolnikov s covidom-19, skupaj pa 35.123.