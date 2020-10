Italija razmišlja o zaostritvi ukrepov, na Hrvaškem več kot 500 novih primerov

Poleg omejitev zasebnih zabav in prepovedi kontaktnih športov bi italijanska vlada na slovesnostih, kot so poroke in krsti, dovolila največ 30 udeležencev. Poenotili naj bi pravila glede delovnega časa gostinskih lokalov, stanje pred lokali po 21. uri pa bi prepovedali, da bi preprečili zbiranje ljudi.

Člani vlade ocenjujejo, da so ti ukrepi nujni, da bi preprečili ponovno uvedbo karantene, kakršna je v Italiji veljala marca in aprila. "Pred nami so težki meseci, v katerih bo pomembno vedenje vsakega posameznika," je poudaril italijanski minister za zdravje Roberto Speranza.

Vlada je kritična do sobotnih protestov proti ukrepom za zajezitev pandemije v Rimu, ki se jih je po navedbah organizatorjev udeležilo 7000 ljudi. Protestniki so vzklikali slogane proti "diktaturi zdravstva", vladi pa očitali, da pod pretvezo pandemije sprejema odločitve, ki bodo uničile Italijo.

Organizatorji protestov, na katerih so pozivali k spoštovanju ustave in državljanski nepokorščini, so napovedali pravne korake proti odločitvi vlade v Rimu, da izredne razmere podaljša do 31. januarja prihodnje leto.

V Italiji, ki je bila v prvem valu spomladi ena izmed najhuje prizadetih držav v pandemiji novega koronavirusa, število novih okužb v zadnjem času znova narašča. V soboto so po podatkih ministrstva za zdravje na dnevni ravni potrdili 5724 novih primerov okužbe, za covidom-19 je umrlo 16 ljudi. Število smrtnih žrtev koronavirusa v Italiji se je tako povzpelo na 36.140.