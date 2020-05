Italija s 3. junijem za državljane EU odpravlja omejitve na meji

Po novem bo meja odprta za državljane drugih držav članic Evropske unije, pa tudi San Marina in Vatikana. Po 3. juniju ob vstopu v državo ne bo več potrebna karantena. Za dva tedna bo obvezna samo za tiste, ki bi imeli stike z okuženimi z novim koronavirusom ali bi bili samo okuženi. Tudi v prihodnje bodo sicer na podlagi ocene epidemiološkega tveganja na posameznih območjih mogoče spremembe najnovejšega odloka, poudarja italijanska vlada.

Doslej sta bila v okviru ukrepov proti koronavirusu vstop v Italijo in potovanje med deželami možna le v izjemnih primerih. V domovino so se denimo iz tujine lahko vrnili italijanski državljani, pa tudi tujci, ki imajo bivališče v Italiji.

Italija je kot prva država v Evropi uvedla stroge pogoje karantene, potem ko se je februarja na severu pojavilo več izbruhov novega koronavirusa. Na začetku maja je nato država začela ukrepe rahljati – 4. maja so se denimo odprli tovarne in parki.

Nekatere dežele pozivajo k hitrejšemu odpiranju, a premier Giuseppe Conte vztraja pri postopnem pristopu, da bi se izognili drugemu valu okužb. 18. maja naj bi se odprle trgovine in restavracije, na isti dan se katoliška cerkev ob upoštevanju strogih ukrepov pripravlja na vnovičen začetek obhajanja maš. Tudi druge veroizpovedi bodo lahko znova izvajale obrede.

Vlada se je za sproščanje omejitev na meji odločila v trenutku vse nižje stopnje širjenja okužbe in vse nižjega števila umrlih zaradi covid-19. Medtem ko je še 27. marca v državi bolezen terjala več kot 900 življenj, so oblasti v petek poročale o 262 smrtnih žrtvah. Vsega skupaj je v epidemiji umrlo več kot 31.600 ljudi, kar je na svetu tretja najvišja številka za ZDA in Veliko Britanijo.

Nemčija rahlja mejni režim z Avstrijo in Švico, z Luksemburgom odprla meje

Nemčija in Luksemburg sta po dveh mesecih zaprtja zaradi pandemije koronavirusne bolezni danes znova odprla meje. Po podatkih zvezne policije v nemškem mestu Trier so znova odprli 12 mejnih cestnih prehodov z Luksemburgom, tako da potnikom ne bo več treba meje prehajati preko nadzorovanih prehodov.

Od polnoči lahko potniki na cestnih mejnih prehodih mejo prečkajo, ne da bi morali dokazovati ustrezen razlog. Vzpostavitev nadzora in zaprtje meja sta bila deležna kritik, saj so bila dovoljena samo nujna potovanja, večinoma tovornjakov, čezmejnih delavcev in zdravstvenega osebja.

Nemčija pa je danes tudi odpravila nekatere omejitve na mejah z Avstrijo in Švico. Mejo je mogoče prečkati v obe smeri za obiske partnerjev, sorodnikov ter udeležbo na pomembnih družinskih dogodkih. Mejo bodo lahko prehajali tudi lastniki nepremičnin, kmetijskih zemljišč in gozdov ter skrbniki živali, je v petek zvečer sporočilo nemško notranje ministrstvo.

Glede na razvoj pandemije nemško notranje ministrstvo načrtuje odpravo vseh omejitev potovanj med Nemčijo, Avstrijo, Švico in Francijo 15. junija na podlagi dogovora vseh zveznih dežel. Po podatkih zvezne policije v Posarju pa so že v petek umaknili pregrade na 35 mejnih prehodih med Nemčijo in Francijo.

Medtem na meji z Italijo do nadaljnjega ostajajo v veljavi vse omejitve.