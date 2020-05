Italija sprošča ukrepe: odprti bari, restavracije, frizerji in cerkve

Italijani morajo še naprej upoštevati predpisano medsebojno razdaljo. V zaprtih prostorih, kot so trgovine ali javni promet, je obvezna uporaba zaščitnih mask ali druge zaščite za nos in usta. Po več kot dveh mesecih so v Italiji lahko odprli restavracije in bare tudi za goste. V času karantene je bila sicer dovoljena dostava na dom, od 4. maja so si lahko gostje vzeli hrano ali pijačo s seboj. Poslej lahko sprejemajo tudi goste, a bodo morali upoštevati stroge varnostne ukrepe.

Zaradi novih pravil, ki so po njihovem neživljenjska, so lastniki številnih barov in restavracij prejšnji teden sporočili, da bodo njihovi lokali ostali zaprti. Tako so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa v Benetkah zaprta vrata večine znamenitih barov, mesto, v katerem se je pred pandemijo trlo turistov, pa je danes skoraj prazno. V Italiji so danes začeli delovati tudi frizerji. Vrata so odprle tudi trgovine na drobno, muzeji in knjižnice. Številni muzeji in druge kulturne institucije so se sicer odločili nekoliko počakati z odprtjem.

Po cerkvah so od danes znova dovoljene maše. Bazilika svetega Petra v Vatikanu znova odpira vrata tudi za turiste. Prvo mašo po 10. marcu je v največji cerkvi na svetu vodil papežFrančišekv spomin na papeža Janeza Pavla II., ki se je rodil pred 100 leti. Maše se je udeležilo okoli 30 ljudi. Od odprtja se pred baziliko po poročanju nemške tiskovne agencije dpa že vijejo vrste vernikov, ki pa upoštevajo priporočeno varnostno razdaljo. Nekateri molijo na kolenih.

Vrata so znova odprle tudi številne druge italijanske cerkve, kot sta milanska katedrala in bazilika svetega Marka v Benetkah. Tudi v cerkvah sicer veljajo strogi varnostni ukrepi. Sprejmejo lahko le omejeno število vernikov glede na velikost, treba jih je razkuževati, verniki pa morajo nositi zaščitne maske. Nabirke med mašami niso dovoljene, prav tako ne molitveniki in dostop do blagoslovljene vode za vernike. Mašo lahko spremlja organist, a brez zbora.

Po poročanju agencije Ansa je v italijanskih mestih danes zaznati precej gostejši promet kot v zadnjih dveh mesecih. A na številnih cestah, za katere so bili pred pandemijo v prometnih konicah značilni zastoji, kot je bolonjska obvoznica, promet danes poteka tekoče. Na Sardiniji pa so danes znova odprli plaže. Marsikje po Italiji so jih odprli že minuli konec tedna.