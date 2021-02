Italija sprošča ukrepe, v Perthu potrdili en nov primer in za pet dni zaprli mesto

Nekdanje nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz, ki je urejeno kot muzej, je od danes ob ustreznih varnostnih ukrepih zaradi epidemije covida-19 znova odprto za obiskovalce. Med drugim so določili enosmerno pot ogleda, umaknili pa so tudi vitrine ter s tem pridobili več prostora in poskrbeli za manj zadrževanja ljudi na enem mestu.

Postopno sproščanje protikoronskih ukrepov je minuli četrtek napovedala tudi poljska vlada. Tako so danes vrata odprli muzeji in galerije, ki so bili zaradi koronavirusa zaprti vse od začetka novembra.

Mohamedu in drugim soobtoženim nameravajo kmalu soditi za zločine, za katere je zagrožena smrtna kazen. Začetek sojenja je bil predviden za 11. januar, vendar so ga preložili zaradi pandemije covida-19. S cepljenjem osumljenih in udeležencev sodnega procesa naj bi bil sodni proces manj nevaren za vse.

ZDA so doslej za Guantanamo namenile najmanj šest milijard dolarjev (preračunano 4,97 milijarde evrov). Trenutno je tam okoli 40 ujetnikov. Vsak na leto ameriški zvezni proračun stane od devet do 13 milijonov dolarjev (od 7,45 do 10,76 milijona evrov). Za primerjavo, zapornik v ameriškem zveznem zaporu z najvišjo stopnjo varovanja, kamor je nekdanji predsednik ZDA Barack Obama želel preseliti ujetnike, stane okoli 78.000 dolarjev na leto (64.560 evrov).

Poleg Guantanama je Američane, ki se zaradi pomanjkanja cepiva še ne morejo cepiti proti covidu-19, razburil tudi neslavni O. J. Simpson, ki so ga konec tedna cepili v Las Vegasu in je to objavil na Twitterju. "Cepite se. Jaz sem se," je tvitnil 73-letni Simpson in priložil fotografijo.

Simpsonu so sodili za umor soproge Nicole Brown in njenega zaročenca Rona Goldmana. Porota ga je oprostila, vendar sta ga potem družini umorjenih spravili v stečaj s civilno tožbo. Leta 2007 so ga aretirali v Las Vegasu in ga obsodili na zaporno kazen zaradi oboroženega ropa in ugrabitve preprodajalca njegovih spominkov. Iz zapora je prišel leta 2017.

V ZDA so doslej okužbo z novim koronavirusom po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa potrdili pri več kot 26 milijonih. Umrlo je več kot 441.000 bolnikov s covidom-19.

Avstralski Perth se zaradi enega primera novega koronavirusa zapira za pet dni

V avstralskem mestu Perth pa so medtem zaradi enega samega primera okužbe z novim koronavirusom v nedeljo zvečer za pet dni ustavili javno življenje. Okužbo so potrdili pri varnostniku v enem izmed hotelov, šlo naj bi za britansko različico virusa.