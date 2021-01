Italija stroge protikoronske ukrepe podaljšuje do marca

Italijanska vlada se je v sredo odločila za podaljšanje strogih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa do marca. Ukrepi, ki bodo začeli veljati v soboto, večinoma ostajajo enaki. Tako bodo še naprej prepovedana potovanja med deželami, v veljavi pa ostaja tudi nočna omejitev gibanja. Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu potrdili 980 novih okužb, Moskva pa v ponedeljek odpira šole.

Italija ohranja razdelitev na različna območja glede na stopnjo širjenja okužb, za katera veljajo različno strogi ukrepi. Rdečim, oranžnim in rumenim območjem so dodali še bela. S to barvo bodo označena območja, kjer bodo tri tedne zapored zabeležili največ 50 okužb na 100.000 prebivalcev. Tam bodo odpravili praktično vse ukrepe za zajezitev virusa z izjemo obveznega nošenja zaščitnih mask in ohranjanja razdalje, na spletu poroča italijanski časnik La Repubblica. Od konca tedna, ko bo odlok začel veljati, ne bo še nobena od 20 italijanskih dežel bela. Rdeči, kjer veljajo najstrožji ukrepi, bosta predvidoma ostali Lombardija in Sicilija. 12 jih bo od nedelje, ko naj bi vlada objavila nov zemljevid razdelitve dežel, predvidoma oranžnih, druge bodo rumene.

icon-expand Povsod po Italiji bo še naprej za prebivalce prepovedano gibanje med posameznimi deželami. FOTO: Dreamstime

Povsod po Italiji bo še naprej za prebivalce prepovedano gibanje med posameznimi deželami, razen če morajo na delo, k zdravniku ali imajo druge nujne opravke. Prebivalci rumenih območij se lahko prosto gibljejo po celotni deželi, tisti, ki živijo na rdečih in oranžnih, pa samo znotraj svojih občin. Povsod bo še naprej v veljavi nočna policijska ura med 22. in 5. uro. Posamezno gospodinjstvo bosta lahko glede na nov odlok, ki bo veljal do 5. marca, še naprej obiskali največ dve osebi, pri čemer otroci do 14. leta in ljudje, ki potrebujejo pomoč, ne štejejo. To velja za vse dežele. V rumenih deželah bodo svoja vrata lahko znova odprli muzeji, ki so zaprti od 26. oktobra lani, navajajo tuje tiskovne agencije. Italijanska vlada se je poleg tega odločila podaljšati tudi izredne razmere zaradi epidemij covida-19 do 30. aprila. Če jih ne bi podaljšali, bi se iztekle konec meseca. Slovenska zahodna soseda, ki ima okoli 60 milijonov prebivalcev, je ena najhuje prizadetih držav v pandemiji covida-19. Doslej se je z novim koronavirusom tam okužilo več kot 2,3 milijona ljudi, umrlo pa je več kot 80.000 covidnih bolnikov. Do srede zvečer so proti covidu-19 cepili skoraj 886.000 ljudi. Na Hrvaškem v zadnjem dnevu 980 okužb z novim koronavirusom Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 6497 opravljenih testih potrdili 562 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 45 bolnikov s covidom-19, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Danes objavljeno število novih okužb na Hrvaškem je nekoliko višje, kot je bilo kot prejšnji četrtek, ker so zaradi praznika dan prej testirali manj ljudi. Minuli četrtek so ob 3614 opravljenih testo potrdili 562 novih okužb. Teden pred tem so ob 8441 testih potrdili 2391 novih okužb. Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v minulih 24 urah v primorsko-goranski županiji 66 okužb. Iz istrske županije poročajo o 13 novih primerih. Praviloma imajo največje dnevno številno novih okužb na območju Zagreba in Splita.

Na Hrvaškem je trenutno 5210 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 1921 covidnih bolnikov, od tega 176 na ventilatorjih. V samoizolaciji je nekaj manj kot 18.300 oseb. Na Hrvaškem so doslej potrdili skoraj 223.100 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 4517 covidnih bolnikov. Okrevalo je 212.370 obolelih. Doslej so testirali več kot 1.102.550 ljudi. Moskva odpira šole, druge ukrepe pa podaljšuje za še en teden Omejitve v Moskvi vključujejo predčasno zaprtje kavarn in restavracij, nošenje mask v trgovinah in javnem prevozu. Moskva je vse ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa podaljšala do 21. januarja, je v četrtek dejal župan Sergej Sobjanin. Izjema so učenci, ki se v ponedeljek vračajo v šole. Rusija, ki je prejšnji mesec s cepivom Sputnik V začela cepljenje proti koronavirusu, tokrat podobno kot v prvem valu, ni želela zapreti celotne države, ampak se je zanašala na ciljno usmerjene ukrepe. Sobjanin je dejal, da se je program cepljenja prijel in da se na dan cepi na tisoče ljudi. Število ljudi v bolnišnicah pa je še vedno veliko, kar pomeni le postopno omilitev ukrepov. "Neposreden bom. Odločitev za opustitev učenja na daljavo je bila zelo težka," je na svoji spletni strani zapisal župan.

icon-expand Moskva je vse ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa podaljšala do 21. januarja. FOTO: Dreamstime

Opozoril je, da je tveganje za širjenje okužbe še vedno veliko in da bo samo en okužen učenec pomenil, da se celoten razred začasno vrača v obliko šolanja od doma. Omejitve v Moskvi vključujejo zapiranje kavarn in restavracij, nošenje mask v trgovinah in javnem prevozu, podjetja pa morajo zmanjšati število zaposlenih v pisarnah. Rusija je imela v sredo 22.850 novih okužb s koronavirusom, vključno s 4.320 primeri v Moskvi, kar skupaj od začetka pandemije znaša 3.471.053 primerov. Skupno je umrlo 63.370 ljudi. Iz Kitajske poročajo o prvi smrti zaradi koronavirusa v zadnjih osmih mesecih Na severu države za več kot 20 milijonov ljudi veljajo omejevalni ukrepi, ena provinca pa je razglasila celo izredno stanje, saj se je dnevno število primerov covida-19 močno povzpelo. Zdelo se je, da je Kitajska z vrsto strogih ukrepov in množičnih testiranj v veliki meri nadzorovala epidemijo virusa. Toda v četrtek je nacionalna zdravstvena komisija poročala o dodatnih 138 okužbah, kar je najvišji dnevni porast od marca lani. Zdravstvene oblasti niso navedle podrobnosti o zadnji smrti, razen da se je zgodila v provinci Hebei.

Oblasti so prejšnji teden začele množična testiranja in zaprle javni prevoz, šole in trgovine v glavnem mestu Hebei Shijiazhuang, epicentru novega vala epidemije. Sosednji Xingtai, sedemmilijonsko mesto, je od prejšnjega petka prav tako ustavilo javno življenje, podobno je storilo tudi petmilijonsko mesto Langfang. Libanon za 11 dni popolnoma zaprl državo V Libanonu, zaradi drastične rasti števila okuženih, zaostrujejo ukrepe za omejevanje širjenja novega koronavirusa. Naslednjih 11 dni bo večina države popolnoma zaprte, kar pomeni 24-urno policijsko uro. V državi so pričeli z 11-dnevno popolno zaustavitvijo javnega življenja in 24-urno policijsko uro. Prebivalci morajo zahtevati posebno dovoljenje, da lahko zapustijo svoje domove. Šole, restavracije in celo živilske trgovine bodo zaprle svoja vrata. Kupcem svetujejo, da se naj osredotočijo na dostave na dom. Oblasti so bile pod pritiskom, da morajo sprejeti strožje ukrepe, saj je v bolnišnicah po državi zmanjkalo postelj, število dnevnik okužb pa se je povzpelo na 5.440 primerov. Dobrodelne organizacije opozarjajo, da skoraj polovica prebivalstva nima dovolj denarja za nakup hrane, zato se sprašujejo, kako bodo sploh preživeli to epidemijo. Težke gospodarske razmere v državi so vplivale tudi na uvoz medinskih pripomočkov. Doslej je zaradi covida-19 umrlo več kot 1.600 Libanoncev, oblasti se bojijo, da bi se številke v prihodnji dneh lahko močno povečale.