Italija uvaja nove ukrepe, porast okužb in nove omejitve povsod po Evropi

V Italiji je premier Giuseppe Conte naznanil vrsto novih ukrepov, s katerimi želijo zajeziti rast števila okužb z novim koronavirusom. V prvem valu so sicer bili eni izmed najbolj prizadetih držav v Evropi. Najslabšo epidemiološko sliko na celini imajo sicer trenutno na Češkem, kjer izobraževanje poteka na daljavo, ljudje pa množično protestirajo proti novim ukrepom.

icon-expand Italijanski premier Giuseppe Conte FOTO: AP

Treba je sprejeti ukrepe, da se izognemo novemu zaprtju, je Italijanom sporočil njihov premier Giuseppe Conte skozi zaščitno masko. Župani bodo dobili pooblastila, da prepovejo dostop do javnih površin po 21. uri, prav tako pa bodo po državi spremenili delovni čas restavracij in omejili število oseb, ki lahko sedijo skupaj. Za to potezo so se odločili, po tem, ko so že drugi dan zapored zabeležili največje število novih primerov do zdaj. V nedeljo so potrdili 11.705 primerov, dan prej pa 10.925. Italija je bila država, ki je bila na začetku pandemije v Evropi najhuje prizadeta. Do zdaj so tam potrdili 414.000 primerov, umrlo pa je 36.500 ljudi s covidom-19. Več žrtev v Evropi je imela samo Velika Britanija. Nagovor premierja Conteja Conte je v televizijskem nagovoru v nedeljo zvečer dejal: "Ne smemo izgubljati časa, sprejeti moramo ukrepe, da se izognemo splošnega zaprtja, kar bi lahko resno ogrozilo našo gospodarstvo. Vlada je tukaj, ampak vsi morajo opraviti, svoj del." Ob tem je dodal, da najučinkovitejši ukrepi ostajajo predvsem zaščitna maska, vzdrževanje medosebne razdalje in higiena rok. "Pozorni moramo biti tudi na situacije, ko se sprostimo – s sorodniki in prijatelji. V teh situacijah je potrebna maksimalna previdnost,"je opozoril.

icon-expand Koronavirus v Italiji FOTO: AP

Drugi ukrepi, ki so jih sprejeli, so tudi na področju izobraževanja. Starejši učenci bodo šolo začenjali pozneje v dnevu, spodbujali pa bodo tudi več izobraževanja na daljavo, ko je to možno. Bari in restavracije se bodo zaprli ob polnoči, po 18. uri pa bo dovoljena le strežba pri mizah. Maksimalno število ljudi v skupini bo šest. Prepovedali bodo konference in festivale, prav tako amaterske kontaktne športe. Telovadnice in bazeni bodo morali uvesti nove varnostne ukrepe v sedmih dneh, da lahko še naprej obratujejo. Kako se preostanek Evrope spopada s porastom okužb?

icon-expand Ljudje na Starem trgu v Pragi med molitvijo, saj je v cerkvi lahko le šest ljudi. FOTO: AP

V Sloveniji smo razglasili epidemijo, druge države pa sprejemajo posamezne ukrepe. Devet večjih francoskih mest, vključno s prestolnico, imajo policijsko uro, ki traja med 21. in 6. uro zjutraj. Vsak, ki zapusti hišo brez tehtnega razloga v tem času, lahko dobi kazen 135€. S ponedeljkom so zaprli tudi vse bare in restavracije v Belgiji, policijska ura pa bo veljala med polnočjo in peto uro zjutraj. Prepoved prodaje alkohola bo veljala od 20. ure naprej. "Popolnoma se zavedam, da so ti ukrepi zelo, zelo strogi. A prihodnji tedni bodo težki, zato jih moramo sprejeti zdaj, da se izognemo najhujšemu,"je dejal belgijski premierAlexander De Croo. Švica se je v nedeljo prav tako odzvala na velik porast primerov in sprejela obvezno nošnjo mask v zaprtih javnih prostorih. Zbiranje več kot 15 ljudi bo prav tako prepovedano.