Italija uvaja obvezno covidno potrdilo za vse zaposlene

"Obveznost zelenega potnega lista širimo na celotno polje dela, tako javnega kot zasebnega," je na novinarski konferenci, po tem ko je vlada sprejela odločitev, v četrtek pojasnil zdravstveni minister Roberto Speranza. Za to so se po njegovih besedah odločili iz dveh razlogov – da bi naredili delovna mesta varnejša in da bi okrepili kampanjo cepljenja. V skladu z novim zakonom uslužbencem, ki ne bodo predložili potrdila, grozi globa v višini do 1000 evrov. Neupravičena odsotnost z delovnega mesta, ker nekdo ne bi imel ustreznega potrdila, bo lahko vodila v suspenz delavca.