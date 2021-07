Italija uvaja obvezno potrdilo o cepljenju proti covidu-19

Naša zahodna soseda je še zadnja država v Evropi, ki uvaja obvezno potrdilo o cepljenju proti covidu-19. To bo obvezno od 6. avgusta dalje, s tem pa bo država starejšim od 12 let, ki so že prejeli prvi odmerek cepiva, omogočila dostop do številnih lokacij, kot so muzeji, kinodvorane in notranjost restavracij. Zaradi hitrega porasta okužb z novim koronavirusom pa so izredne razmere razglasili v Sydneyju. Ker zaprtje ni prineslo želenega učinka, se želijo tamkajšnje oblasti zdaj osredotočiti na cepljenje.

Italijanska vlada je v četrtek zvečer napovedala, da od 6. avgusta dalje uvaja obvezno potrdilo o cepljenju proti novemu koronavirusu. "Ljudje v Italiji bodo kmalu za vstop v telovadnice, bazene, muzeje, kinodvorane, gledališča, športne stadione in druga javna prizorišča, vključno z notranjostjo barov in restavracij, potrebovali dovolilnico," je na novinarski konferenci izjavil minister za zdravje Roberto Speranza. Vlada je razpravljala tudi o uvedbi zelenega potrdila za domače lete in vlake na dolge razdalje, vendar pa ta uredba ni bila vključena in bo po poročanju italijanskih medijev obravnavana kasneje. Nočni klubi pa naj bi ostali popolnoma zaprti, poročajo tuji mediji. Potrdilo o cepljenju proti covidu-19 bo omogočilo dostop do številnih lokacij. Vlada je tudi potrdila, da bo zeleno potrdilo še naprej na voljo tistim, ki so prejeli le en odmerek cepiva. Izredno stanje bo v Italiji medtem podaljšano do 21. decembra, so potrdili v sporočilu za javnost, kar vladi omogoča, da v prihodnjih mesecih še naprej uveljavlja zdravstvene ukrepe. Okužbe v Italiji znova naraščajo, poganja pa jih različica delta. V zadnjem tednu se je število novih primerov podvojilo, včeraj pa so poročali o več kot 5000 okužbah. Italija je sicer od začetka izbruha potrdila več kot 4,3 milijona okužb ter skoraj 128 tisoč smrti zaradi covida-19. V celoti je trenutno cepljena približno polovica Italijanov. Premier Mario Draghi pa je desne politike obtožil, da so mlade odvračali od cepljenja. Poudaril je, kako pomembna so cepljenja za ponovni zagon gospodarstva, in dejal, da je treba razširiti zahtevo po zelenih kartah, "da bodo gospodarske dejavnosti odprte". V Sydneyju zaradi novega izbruha koronavirusa razglasili izredne razmere Zaradi hitrega porasta okužb z novim koronavirusom so v Sydneyju razglasili izredne razmere, so danes sporočile oblasti avstralske zvezne države Novi Južni Wales. Tamkajšnje oblasti so priznale, da enomesečno zaprtje ni ustavilo širjenja različice delta in zaprosile za pomoč Canberro. Razglasitev nacionalnih izrednih razmer bi lahko privedla v večjo vpletenost avstralske vlade pri obvladovanju krize. V Sydneyju so v zadnjem dnevu potrdili 136 okužb, kar je rekordno število za ta izbruh. Virus je treba omejiti, je dejala premierka Novega južnega Walesa Gladys Berejiklian. "Ni dvoma, da se številke ne premikajo v pravo smer," je dodala. V Sydneyju so v zadnjem dnevu potrdili 136 okužb, kar je rekordno število za ta izbruh. Skupno so v okviru zadnjega izbruha potrdili že 1782 okužb, virus pa se širi že skoraj povsod, čeprav za velik del te zvezne države velja ustavitev javnega življenja. Ker zaprtje ni prineslo želenega učinka, se želijo sedaj osredotočiti na cepljenje. Kljub temu pa je Berejiklianova posvarila, da bi se lahko omejitve podaljševale vse do oktobra. V Avstraliji je proti covidu-19 precepljenih le 12 odstotkov prebivalcev, predvsem zaradi težav z dobavo cepiva družbe Pfizer in dvomov glede varnosti cepiva družbe AstraZeneca. Avstralski premier Scott Morrison se je v četrtek opravičil zaradi počasnega cepljenja in priznal, da niso dosegli zastavljenih ciljev. "Prevzemam odgovornost za program cepljenja. Prevzemam tudi odgovornost za izzive, ki smo jih imeli," je povedal. Zaradi zaostritve razmer je novozelandska premierka Jacinda Ardern napovedala prekinitev potovalnega mehurčka med državama za najmanj osem tednov. Tako Avstralci ne bodo smeli vstopiti v Novo Zelandijo brez karantene, bodo pa uredili povratne polete za Novozelandce v Avstraliji, je dodala.