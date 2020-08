Italija v strahu pred novimi izbruhi: virus vnašajo mladi, ki se zabavajo v tujini

Italija, država, ki je bila v prvem valu epidemije najhujše evropsko žarišče koronavirusa, nato pa je s strogimi, a učinkovitimi ukrepi prebivalcem omogočila vrnitev v normalno življenje. A Italijane zdaj skrbijo sosednje države, ki beležijo porast okužb. In navsezadnje mladi, ki se v domovino s počitnic v tujini vračajo okuženi.

Ves svet je v prvem valu pandemije koronavirusa zrl v Italijo. Najtežji trenutek so Italijani doživeli 27. marca, ko je civilna zaščita sporočila, da je samo v enem dnevu umrlo 969 ljudi. Svetovna javnost je bila priča žalostnim prizorom iz Bergama, kjer so vojaški tovornjaki iz mesta odvažali krste s smrtnimi žrtvami. A Italija se je po hudem šoku izvlekla iz najhujšega, trenutno pa so razmere tam veliko boljše kot v kakšni drugi evropski državi. V preteklih 24 urah so na primer odkrili 259 novih okužb, štiri osebe pa so umrle. Španija je na drugi strani danes zabeležila skoraj 1900 novih primerov. Rezultati nacionalne raziskave, ki je preverjala, koliko ljudi se je okužilo z virusom, so presenetili. Protitelesa so odkrili pri 1,5 milijona Italijanov, kar je 2,5 odstotka celotnega prebivalstva in šestkrat več, kot so kazale uradne številke. Z okoli 35.000 mrtvimi je raziskava potrdila, da je bila povprečna smrtnost 2,3 odstotna. Raziskavo so sicer opravili na vzorcu 65.000 ljudi.

icon-expand Italijani so avgusta tradicionalno odpravijo na letni dopust. FOTO: AP

A pred Italijani je zdaj nova nevarnost - vnosi iz tujine. Kot sta se danes razpisala italijanska časnika Corriere della Sera in La Repubblica, je Italija obkrožena z okužbami z vseh strani. Na eni strani sta Francija in Španija, na drugi strani pa Balkan. Ker je avgust v Italiji glavni mesec za dopust, se pristojni zdaj bojijo pojava novih žarišč, ko se bodo državljani vračali domov. Pripravljeni moramo biti na vse, je dejal Rodolfo Punzi, direktor oddelka za nalezljive bolezni v bolnišnici v Neaplju. Kot predvideva sam, se bo število okužb povečalo v naslednjih dveh tednih. Italija je zaradi razmer v drugih evropskih državah sicer že sprejela nekatere ukrepe. Svoje meje je med drugim zaprla za potnike s Kosova, Srbije, Črne gore, BiH, Severne Makedonije in Moldavije. Za državljane Bolgarije in Romunije je uvedla obvezno 14-dnevno karanteno ali negativen test na koronavirus.

icon-expand Testiranje potnikov iz Romunije v Rimu. FOTO: AP

Virus sicer v zadnjih dneh v državo vnašajo predvsem mladi Italijani, med drugim 30 mladih iz Benetk, ki so počitnikovali na Hrvaškem. Iz Apulije pa poročajo o skupini mladih, ki so se vrnili iz Grčije. Gre za pet 19-letnikov, ki so se tja odpravili na maturantski izlet. V okolici Rima so okužbo potrdili pri osmih mladih, ki so dopustovali na Malti, še dva pa sta se vrnila s španske Ibize. Corriere della Sera poroča o žarišču v Padovi. Skupina mladih se je z agencijo, ki jim je obljubila zabavo, odpravila na hrvaški otok Pag. Deloval je kot popoln maturantski izlet. Tja je z avtobusom odšlo okoli 100 mladih, od tega 13 iz Padove. Osem se jih je vrnilo okuženih. Kot je za časnik povedala okužena 18-letnica, na izletu niso upoštevali nobenih ukrepov. "Vse je bilo tako mirno. Nihče ni nosil mask, niti animatorji in voznik avtobusa," pripoveduje dekle. "100 so nas razdelili na dva avtobusa, bili smo iz različnih italijanskih mest. Vsak dan so na Pagu potekale aktivnosti v nočnem klubu ali na plaži. Zvečer smo šli plesat. Nismo nosili mask, ker smo bili na prostem,"dodaja.

icon-expand Številni Italijani so se udeležili zabav na Pagu, domov pa so se vrnili okuženi. FOTO: Dreamstime