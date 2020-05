Italijani na nogah, ker Avstrija ne želi odpreti meja

Vedno več je kritik italijanske politike na račun Avstrije, ki ne želi odpreti meje z Italijo. Dodatno je olje na ogenj prilil kancler Kurz, ki je dejal, da so počitnice v Avstriji varne in da ne bodo odpirali meja z državami, ki razmer še nimajo pod nadzorom. Italijanski evroposlanci so izjavo označili za "neodgovorno in nacionalistično".

icon-expand Na avstrijsko-italijanski meji FOTO: AP V Italiji so kritike na račun Avstrije, ki ne želi odpreti skupne meje, vse glasnejše. Podpredsednica italijanske poslanske zbornice Mara Carfagna je tako dejala, da se bodo borili za pravice Avstrijcev, da bodo lahko dopustovali na italijanski obali. Kritični so bili tudi nekateri italijanski evroposlanci. Carfagna je na Twitterju zapisala, da avstrijski kanclerSebastian Kurz pravi, da so počitnice v Avstriji varne. "Tudi v Italiji so. V EU in povsod drugod se bomo borili, da bodo lahko avstrijski državljani dopustovali na morju, na naših plažah," je dodala. Pri tem je delila fotografijo tvita avstrijskega kanclerja, v katerem je ta zapisal, da bi avstrijska vlada rada naredila vse, da bi državljanom pokazali, da so počitnice v Avstriji varne. "V nobenem primeru ne bomo odpirali meja z državami, ki razmer še nimajo pod nadzorom," je zapisal Kurz. icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Kritičen je bil tudi evropski poslanec iz vrst italijanske vladne stranke Živa ItalijaNicola Danti. "Kancler Kurz pravi, da bi bilo odprtje meje z Italijo neodgovorna poteza avstrijske vlade. Mi medtem mislimo, da so neodgovorne nacionalistične izjave brez dogovora o evropski strategiji za odprtje notranjih evropskih meja," je poudaril. Italijanski evroposlanec iz vrst stranke Naprej ItalijaMassimo Salinipa je Avstriji očital, da spodkopava solidarnost med članicami EU in načelo prostega pretoka ljudi.