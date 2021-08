Italijani v restavracije, gledališča in na množične prireditve le s covidnim potrdilom

Covidno potrdilo lahko Italijani dobijo že po prvem odmerku cepiva proti covidu-19, prav tako ga prejmejo tisti, ki so to bolezen preboleli, in tisti, ki imajo negativen izvid testa na novi koronavirus.

Tistim, ki ga ne bodo predložili, grozi globa v višini do 400 evrov. Če jo bodo plačali v petih dneh, bo kazen nižja, poročajo italijanski mediji. Izjema velja za mlajše od 12 let in tiste, ki se iz zdravstvenih razlogov ne morejo cepiti.

Uvedba covidnega potrdila je med Italijani naletela na ostro nasprotovanje. Temu najglasneje nasprotujejo lastniki lokalov, ki so se večkrat zbrali tudi na ulicah italijanskih mest.

V četrtek je italijanska vlada odločila še, da bodo morali od jeseni s covidnim potrdilom razpolagati tudi učitelji, profesorji in študenti, zahtevano bo še za potnike na medkrajevnih vlakih in avtobusih, trajektih in na letalih.

Če učitelji ne bodo predložili potrdila o izpolnjevanju pogoja PCT, bodo po petih dneh suspendirani. Minister za izobraževanje Patrizio Bianchi je na novinarski konferenci pojasnil, da je cepljenih več kot 86 odstotkov šolnikov in da se ta številka približuje 90 odstotkom.