V Italiji število okužb s koronavirusno različico omikron skokovito narašča in bi lahko celo odločilno zaznamovalo prihajajoče volitve novega predsednika ali predsednice države. Že sedaj je ogroženo delovanje številnih javnih služb in gospodarstva, saj je v karanteni kar 2,5 milijona Italijanov. Medtem so s Cipra sporočili, da bodo morali potniki po novem opraviti dva testa PCR na okužbo z novim koronavirusom, enega pred in drugega takoj po prihodu v državo. Test, opravljen pred prihodom, ne bo smel biti starejši od 48 ur. Tisti, ki niso bili cepljeni s poživitvenim odmerkom, bodo morali poleg tega v 72 urah po vstopu v državo opraviti še hiter antigenski test.

Po vsej državi je sicer trenutno zaradi okužbe ali rizičnega stika z okuženim v karanteni približno 2,5 milijona Italijanov. Okuženih z novim koronavirusom jih je približno milijon. V prihodnjih dneh bo v Italiji velik izziv ohraniti delovanje nujnih javnih služb in gospodarstva. Med drugim kadrovski izpad že pesti lokalni promet, za zdaj predvsem železniški, težave pa so pri odvozu smeti in v bolnišnicah. Ozka grla so med drugim domovi za ostarele, šole in veletrgovina. Italijanska vlada je prejšnji teden omilila obstoječa pravila glede karantene ter med drugim za tiste, ki so cepljeni s poživitvenim odmerkom ali so drugi odmerek prejeli v obdobju minulih 120 dni, odpravila obvezno desetdnevno karanteno ob stiku z okuženim. Morajo pa ti deset dni po rizičnem stiku nositi maske tipa FFP2 in se po petih dneh testirati na okužbo z novim koronavirusom.

Italijani zaradi omikrona množično v karanteni, država v težavah

Kot danes ob navajanju strokovnjakov poroča rimski dnevnik La Repubblica, bi lahko četrti val pandemije, ki ga poganja omikron, številnim poslancem preprečil glasovanje o novem predsedniku države in s tem morda celo pomembno vplival na izid bližajočih volitev. Pozitivnih na novi koronavirus je bilo doslej okoli 40 poslancev, do konca meseca bi jih lahko bilo več kot sto. Predsednika v Italiji na plenarnem zasedanju izbira skupno 1009 članov parlamenta in predstavnikov dežel. Da bi zajezili širjenje okužb na plenarnem zasedanju, v parlamentu načrtujejo sprejetje strogih omejitev. Danes bo o tem potekal sestanek vodstva parlamenta s strokovnjaki. Sedanjemu italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli se sedemletni mandat izteče 3. februarja, za drugega pa se ne namerava potegovati. Datum volitev bo predsednik poslanske zbornice Roberto Fico uradno določil v torek, po pričakovanjih pa bosta prva kroga potekala 24. in 25. januarja. Za zmago na volitvah je v prvih treh krogih potrebna dvotretjinska večina, nato pa le še absolutna večina. Kot morebitnega naslednika Mattarelle med drugim omenjajo sedanjega premierja Maria Draghija, ki za zdaj še ni potrdil, ali se bo potegoval za ta položaj. Ciper bo od vseh potnikov zahteval dva testa PCR Na Cipru bodo vsi testi samoplačniški, je pojasnila tiskovna predstavnica ciprskih zdravstvenih oblasti. Nova pravila veljajo tako za cepljene proti covidu-19 kot necepljene, so pa iz njih izvzeti otroci, mlajši od 12 let. Novi ukrepi, namenjeni zajezitvi bliskovitega širjenja koronavirusne različice omikron, bodo začeli veljati v torek ob 23. uri po lokalnem času oziroma ob 22. uri po srednjeevropskem času. Za zdaj bodo v veljavi do 15. januarja, nato pa jih bo vlada v Nikoziji znova pretehtala. Število na novo potrjenih okužb na Cipru je v minulem tednu hitro naraščalo. To nedeljo so jih potrdili 3538, teden dni pred tem le 1925, še poroča dpa. V Nemčiji ob rasti števila okužb znova več dela od doma Povečanje števila okužb z novim koronavirusom je v Nemčiji vodilo k več dela od doma. Decembra je vsaj deloma od doma delalo 27,9 odstotka zaposlenih, potem ko je bil delež avgusta 23,8-odstoten, je pokazala raziskava münchenskega inštituta Ifo.

V Nemčiji ob rasti števila okužb znova več dela od doma

Kot je danes objavil Ifo, se je delež zaposlenih, ki delajo od doma, decembra povečal v vseh dejavnostih. V storitvah je porasel s 33,4 na 38,2 odstotka, v trgovini na debelo s 15,8 na 20,8 odstotka, v proizvodnji s 16,4 na 19,7 odstotka, v trgovini na drobno s 5,3 na 6,6 odstotka in v gradbeništvu s 5,0 na 8,5 odstotka. "Očitno vsa podjetja ne upoštevajo obveze dela na daljavo, ki je bila znova uveljavljena konec novembra," je dejal Jean-Victor Alipour iz Ifa. Delež zaposlenih, ki delajo od doma, je kljub decembrskemu zvišanju še okoli štiri odstotne točke pod vrhom marca 2021, ko je znašal 31,7 odstotka. Vrh so po navedbah Alipourja decembra presegli le na televizijskih in radijskih postajah ter v telekomunikacijah, kjer je od doma delalo 63 in 65 odstotkov zaposlenih. V Indiji začetek cepljenja proti covidu-19 za mladostnike Indija je začela cepljenje proti covidu-19 za mladostnike, ki so stari od 15 do 18 let. V državi z 1,3 milijarde prebivalcev po navedbah Unicefa živi največ mladostnikov na svetu. Indijsko ministrstvo za zdravje je ob tem danes objavilo, da so nazadnje potrdili 33.750 novih okužb z novim koronavirusom. Po poročanju indijskih medijev cepljenje mladostnikov med drugim poteka v šolah. Cepijo z v Indiji izdelanim inaktiviranim (mrtvim) cepivom covaxin. V Indiji naj bi naslednji teden začeli tudi cepljenje proti covidu-19 s poživitvenim odmerkom, ki bo sprva namenjen zdravstvenim delavcev in določenim skupinam starejših. V Indiji so po spomladanskem smrtonosnem drugem valu beležili bistveno manj novih okužb, ki pa se v zadnjih dneh znova počasi povečujejo. Preiskave minulih mesecev so sicer pokazale, da imajo številni Indijci v krvi že protitelesa na novi koronavirus, bodisi zaradi predhodne okužbe z virusom bodisi zaradi cepljenja proti covidu-19 ali pa zaradi obojega.