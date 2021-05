Italijanska raziskava: Cepivo AstraZenece že po prvem odmerku nudi 95-odstotno zaščito

V raziskavi so preučevali 37.000 cepljenih oseb, ugotovitve pa kažejo, da vsa cepiva delujejo. Po besedah epidemiologa z univerze v Ferrari Lamberta Manzolija "so dobri in presegajo vsa pričakovanja". "Cepivo AstraZenece je samo že s prvim odmerkom zmanjšalo možnost okužb in smrti za 95 odstotkov".Raziskava je pokazala še, da je cepivo nudilo 99-odstotno zašito pred težjim potekom bolezni in hospitalizacijo. Po cepljenju je bil le en smrtni primer. Umrla je 96-letnica s predhodnimi težjimi diagnozami.