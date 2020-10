Italijanska vlada sprostila pet milijard evrov pomoči, protesti se nadaljujejo

V pismu dnevniku Corriere della Sera pa je Conte odgovoril znanemu dirigentu Riccardu Mutiju , ki je protestiral zaradi zaprtja kulturnega sektorja. Conte je poudaril, da je bila to zanj še posebej boleča odločitev in da so zaradi razmer prisiljeni v to dodatno žrtvovanje.

Izpostavil je, da se želijo izogniti karantenam, da bi to dosegli, pa morajo zdaj brez odlašanja sprejeti tudi boleče odločitve. Gospodarski minister Roberto Gualtieri je pojasnil, da bodo nepovratne subvencije avtomatično izplačali več kot 300.000 podjetjem, ki so jih že dobile, in sicer do sredine novembra.

Premier Giuseppe Conte je po seji vlade v torek zvečer sporočil, da bodo restavracije, bari, kinodvorane, gledališča in drugi v skladu z odlokom prejeli nepovratne subvencije in posojila, oproščeni bodo tudi plačila davkov in prispevkov za socialno varnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V državi se je namreč v mesecu dni podeseterilo število dnevnih okužb z novim koronavirusom. V torek so poročali o novi največji številki – 21.994 novih okužbah v 24 urah in 221 smrtih zaradi covida-19, kar je največ od sredine maja. V mesecu dni se je tudi za petkrat povečalo število bolnikov na intenzivnih oddelkih.

Nezadovoljstvo zaradi vnovičnih omejitev je tako kot drugod po Evropi vidno tudi med podjetniki in prebivalci Italije, saj gospodarstvo še okreva po prvem valu pandemije. Iz več italijanskih mest so v torek zvečer drugi dan poročali o protestih proti omejitvam, potem ko so v državi v ponedeljek uvedli najstrožje ukrepe od odprave karantene junija.

Po novem morajo bari in restavracije strežbo gostov zaključiti ob 18. uri. Za mizo so lahko največ štirje gostje hkrati, razen če so iz istega gospodinjstva. Med 18. uro in polnočjo lahko izdajajo naročila za domov. Zaprli so tudi kinodvorane, gledališča, bazene in športne dvorane.

O protestih so v torek poročali iz Milana, Torina in Rima. Več sto ljudi, med njimi člani neofašistične stranke Forza Nuova, so se v Rimu spopadli s policijo. Požigali so smetnjake in poškodovali parkirana vozila, policija je odgovorila z vodnim topom. Posebej nasilni pa so bili izgredi v več mestih v ponedeljek zvečer, ko so tudi plenili trgovine.

Notranja ministrica Luciana Lamorgese naj bi danes v senatu govorila o nemirih in skrbeh zaradi naraščanja družbenih napetosti. Conte pa bo v spodnjem domu parlamenta odgovarjal na poslanska vprašanja.