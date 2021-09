Italija razmišlja o uvedbi obveznega cepljenja

Italija je že uvedla obvezno cepljenje za zdravstvene delavce, sicer ti niso upravičeni do plačila. Mario Draghi pa je zdaj sporočil še, da bo cepljenje, ko EMA za cepiva izda dokončno dovoljenje za uporabo, morda obvezno za vse, ki so dovolj stari, poroča Reuters.

EMA je doslej dala pogojno dovoljenje za uporabo štirih cepiv, ko bodo dovoljenje po dodatnih pregledih in raziskavah nadgradili, bi lahko cepljenje postalo obvezno za vse, je povedal Draghi.

Takšna poteza bi lahko zanetila močno nasprotovanje nasprotnikov cepljenja, saj v državi v zadnjem desetletju beležijo porast skepticizma v vsa cepiva. Na novinarski konferenci je Draghi naslovil tudi pogoste verbalne napade in grožnje s strani nasprotnikov cepljenja. Dejal je, da so takšni napadi uperjeni v tiste, ki so v prvih bojnih linijah v boju proti pandemiji, strahopetni in nezaslišani. Povedal je še, da je prepričan, da bo 80 odstotkov italijanskih državljanov, starejših od 12 let, do konca meseca polno cepljenih. Odstotek polno cepljenih je trenutno 70,5.

Povedal je še, da vlada načrtuje podaljšanje uporabe zelenega potrdila, ki ga trenutno Italijani potrebujejo za daljša potovanja, dostop do prostočasnih aktivnosti, ki je obvezen tudi za delavce v šolstvu. Prejšnji teden so razmišljaji o tem, da bi to potrdilo morali imeti vsi, ki delajo v javnem sektorju in trgovinah z živili. Te zahteve so med številnimi državljani zanetile nezadovoljstvo in proteste.