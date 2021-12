Italijanski vojaški zdravstveni delavci odhajajo domov

Italijanski vojaški zdravstveni delavci odhajajo precej prej, kot je bilo to sprva načrtovano. Po prvotnih dogovori bi moralo v bolnišnicah pomagati do konca leta, vendar se je v zadnjih dneh pritisk na zdravstvene ustanove zmanjšal, saj epidemija trenutno upada. Tako so sprva odpovedali sprejem Italijanov v UKC Maribor, zato so ostali v Ljubljani.

V UKC Ljubljana so se sicer po besedah pristojnih zelo dobro izkazali, vendar pa je težave povzročala slovenska zakonodaja, ki tujim zdravstvenim delavcem ne omogoča samostojnega delovanja v naših zdravstvenih ustanovah. Tako so morali v ljubljanskem kliničnem centru oblikovati posebne ekipe, sestavljene iz petih do šestih zdravstvenih delavcev.