Italijanski zdravnik trdi, da koronavirus ne obstaja več

Direktor laboratorija za mikrobiologijo in virologijo v milanski bolnišnici Massimo Clementi je pojasnil, da so analizirali 200 pacientov in ugotovili, da je potencial virusa za razmnoževanje v mesecu maju precej slabši kot je bil marca. "To velja za vse paciente, tudi tiste, starejše od 65 let," je povedal. Kot pravi, to še ne pomeni, da je prišlo do mutacija virusa, "vendar se je njegova klinična manifestacija spremenila, verjetno zaradi ugodnejših vremenskih razmer" .

Drugi strokovnjaki: "Virus še vedno kroži"

Odzvali so se številni strokovnjaki, zgroženi nad temi izjavami. Oblasti pa so opozorile, da je še prezgodaj za praznovanje. "Medtem ko čakamo znanstvene dokaze, da je virus izginil, prosim vse, ki so v to prepričani, naj ne ustvarjajo zmede med Italijani," je v izjavi za javnost poudarila predstavnica ministrstva za zdravje Sandra Zampa.

Vodja nacionalnega sveta za zdravje Franco Locatelli je dejal, da so ga Zangrillove izjave zmedle. "Dovolj je, da pogledamo podatke o novih okužbah, da vidimo, da novi koronavirus v Italiji še vedno kroži," je dejal. V Italiji so v nedeljo potrdili 355 novih okužb z novim koronavirusom, večino v najhuje prizadeti Lombardiji. V državi, ki je med najhuje prizadetimi zaradi pandemije v Evropi, danes začenjajo s testiranjem na protitelesa za novi koronavirus, ki bo zajelo 150.000 ljudi.

V Italiji je od sredine marca veljala stroga karantena, ukrepe so prvič razrahljali 4. maja, ko so znova začeli obratovati gradbeni sektor, velik del proizvodne industrije ter trgovine na debelo. Odprli so se parki in druge zelene površine, ljudje so se lahko spet začeli gibati znotraj svoje dežele. Postopoma so bile mogoče tudi druge dejavnosti. Meje med italijanskimi deželami se odpirajo v sredo. Od takrat bo vstop v državo brez karantene mogoč tudi za državljane drugih držav članic EU.