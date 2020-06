Italijanski zdravnik: Virus slabi, prebolijo ga pacienti, ki bi prej umrli v treh dneh

Italijanski zdravnik in profesor dr. Matteo Bassetti, vodja oddelka za nalezljive bolezni v bolnišnici v italijanski Genovi, je za britanski časnik The Telegraphspregovoril o trenutnih razmerah v Italiji, ki je ena najhuje prizadetih evropskih držav zaradi koronavirusa. Po njegovem mnenju je virus v zadnjih mesecih iz 'agresivnega tigra' oslabil v 'divjo mačko', ki ni tako nevarna.

Zdravnik namreč opaža, da so se razmere v Italijii bistveno izboljšale. V začetku marca in aprila so v bolnišnice prihajali posamezniki s težko obliko bolezni, potrebovali so kisik, pri nekaterih se je razvila tudi pljučnica. Zdaj pacienti lažje prebolijo covid-19. "Celo starejši bolniki, stari med 80 in 90 let, lahko samostojno dihajo. Isti bolniki bi na začetku epidemije umrli v dveh ali treh dneh," je povedal Bassetti.