Italijanskih vojakov ne bodo selili v Maribor. Zakaj Slovenija ni zaprosila za pomoč EU?

Sredi novembra, ko je bil četrti val epidemije covida-19 v Sloveniji na vrhuncu, covidni oddelki po državi pa so pokali po šivih, sta se v Rimu ministra za obrambo Slovenije in Italije, Matej Tonin in Lorenzo Guerini , dogovorila za pomoč 30 italijanskih vojaških zdravstvenikov slovenskim bolnišnicam. Tem namreč še vedno primanjkuje zdravstvenega kadra, covidnih postelj, vse več pa je tudi izgorelosti.

Na koncu je v Slovenijo v začetku decembra prispelo 15 italijanskih vojaških zdravstvenih delavcev, ki naj bi se pridružili skupinam vojaške zdravstvene enote SV pri pomoči v štirih covidnih bolnišnicah - UKC Ljubljana in Maribor ter v Celju in Novem mestu.

Italijanske vojaške zdravstvene delavce bi morali danes sprejeti v mariborskem kliničnem centru, od koder pa so sporočili, da sprejem odpade. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je na nivoju države prišlo do sprememb in tako Italijani ostajajo v Ljubljani.

Kot so povedali v UKC Ljubljana je razlog za to predvsem upadanje števila hospitaliziranih, zato so ocenili, da potrebe za premestitev italijanskih zdravstvenih delavcev v Maribor ni. Kot je povedal Dr. Matjaž Tavčar, bi lahko Italijani Slovenijo zapustili že pred božičem, čeprav je bilo sprva načrtovano, da bodo ostali do konca leta.

V UKC Ljubljana so sicer zelo zadovoljni s pomočjo, a kot pravi Tavčar določene težave povzroča naša zakonodaja, saj tuji zdravniki ne morejo samostojno opravljati poklica. Zato so morali v UKC sestavljati ekipe, v katerih sta bila tudi predstavnik UKC in SV.

Zakaj Slovenija ni izkoristila evropskih mehanizmov pomoči?

Italijanski vojaki so bili v Slovenijo napoteni na podlagi veljavnega sporazuma o sodelovanju med obema vojskama, pri čemer je Slovenska vojska zagotovila namestitev in prehrano italijanskih kolegov. Ministrstvo za zdravje je opredelilo, katere pecialnosti zdravstvenih delavcev potrebujemo, o ostalih podrobnostih pa sta se dogovorila načelnika obeh vojsk.