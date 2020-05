Italijanski zdravstveni delavci protestirajo: Na junake se je pozabilo

Italijanski zdravstveni delavci so jezni zaradi praznih obljub vlade o dodatku, ki naj bi ga bili deležni zaradi dela v epidemiji covida-19. Vlada je namreč tako za zdravnike kot zanje obljubila dodatek v višini 1000 evrov, a sedaj v 55 milijard težak paket pomoči niso vključeni. Italijanski premier Giuseppe Conte je ob tem pohvalil Italijane zaradi njihove discipline v boju proti koronavirusu. A opozoril je, da bodo izzivi v prihodnjih mesecih še težji.

"Maja se je vse končalo, na junake se je pozabilo. Pri tem so številni naši kolegi umrli za covidom-19," je danes protestiralo sindikalno združenje zdravstvenih delavcev. Ti so protest zaradi neizplačanih bonusov izrazili tudi v odprtem pismu predsedniku države Sergiu Mattarelli in premierju Giuseppeju Conteju. V Torinu so se zbrali celo na protestu. Vsega skupaj je v Italiji zaposlenih 450.000 medicinskih sester oziroma tehnikov, od tega 80 odstotkov žensk. V Italiji se jih od začetka epidemije z novim koronavirusom okužilo že približno 12.000, 38 jih je umrlo. Okužba je bila usodna tudi za približno 160 zdravnikov. V Italiji je vsega skupaj zaradi covida-19 umrlo prek 32.000 ljudi, kar državo uvršča med najhuje prizadete na svetu. Tri mesece po izbruhu epidemije novega koronavirusa v Italiji pa je danes italijanski premier Giuseppe Conte pohvalil Italijane zaradi njihove discipline v boju proti širjenju koronavirusa. "Če je najhujše za nami, se za to lahko zahvalimo državljanom, ki so spremenili način življenja," je dejal Conte v govoru v spodnjem domu parlamenta v Rimu.

icon-expand Protest zdravstvenih delavcev v Torinu FOTO: AP

Opozoril pa je, da bodo izzivi v prihodnjih mesecih še težji, saj mora država zagnati gospodarstvo ob ohranjanju okužb z novim koronavirusom pod nadzorom. Za oživitev turizma je 60 milijonov prebivalcev Italije pozval, naj dopustujejo v domovini. Mlade pa je opozoril, da še ni napočil čas za zabave, zbiranja in nočno življenje, potem ko so v zadnjem času v mestih od Palerma do Torina poročali o mladih, ki se po mesecih strogih omejitvenih ukrepov množično zabavajo na trgih in pred lokali, kar je povzročilo paniko med deželnimi voditelji in župani. "Med to fazo je bolj kot kdajkoli pomembno spoštovanje varnostne razdalje in po potrebi uporaba zaščitnih mask," je dejal Conte.