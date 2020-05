Zaznali več nedovoljenih prehodov: 'To je najmanj nekorektno do Slovencev'

Regijski štab Civilne zaščite (CZ) za Notranjsko se je s policijo dogovoril, da bo ta konec tedna na zeleni meji z Italijo povečala nadzor. Kot je za 24ur.com pojasnil poveljnik štaba Sandi Curk, ne gre sicer za povečanje oziroma številčno okrepitev ekip, pač pa so jim v policiji obljubili, da bodo "trenutne ekipe pripadnikov policije zgolj prerazporedili na druge lokacije".

Prebivalci občin Komen, Sežana in Hrpelje-Kozina zadnje dni namreč opažajo večje število nedovoljenih prehodov meje. "Skupaj z župani so tako opozorili, da je treba nekaj narediti," pravi Curk. Kot dodaja, je v teh občinah kar nekaj mejnih prehodov z Italijo zaprtih. "Na kolovozne poti, ki vodijo iz Italije v Slovenijo, smo sicer nastavili mehanske ovire, a to očitno ni dovolj," razlaga Curk. "Ljudje so se malce sprostili in prehajanje meje je postalo že kar množično. Tukaj so vasi precej strnjene in domačini opažajo povečano število italijansko govorečih obiskovalcev. Ti v Slovenijo prihajajo s kolesi, motorji in peš."

Curk navaja, da jih je bilo po informacijah s terena minuli vikend več sto. Ne gre pa tukaj za turiste. "Zgodovinsko gledano je bilo to območje ves čas zelo povezano s sosednjo Italijo. To so torej zamejci, ki v Slovenijo prihajajo po opravkih," pravi poveljnik regijske CZ za Notranjsko. "Ker pa na območju tržaške regije beležijo vnovičen porast okužb, je to najmanj nekorektno do Slovencev," poudarja.

Prihajajoči konec tedna bo kontrola po besedah Curka tako "malo bolj intenzivna". "Poostrili jo bomo, a ne v duhu kaznovanja, pač pa opozarjanja. Nenazadnje je treba gledati v obe smeri - tudi Italijani bi se lahko okužili pri nas. Kako naj italijanski obiskovalec, ki v Slovenijo pride v nabavo mesa, ve, da mesar ni okužen s koronavirusom," zaključuje Curk.