'Ivermektin ni imel vpliva na preživetje bolnikov'

Kaj je ivermektin, zakaj se uporablja in kako varno zdravilo je

Ivermektin je antiparazitik, ki se uporablja za zdravljenje okužb s paraziti pri ljudeh in živalih; pri ljudeh najpogosteje za onkocerkiaze, strongiloidaze in kožne larve migrans. Po peroralni uporabi se zaradi lipofilnosti v večji meri zadržuje v maščobnem tkivu. Metabolizira se v jetrih preko encima CYP3A4, zato lahko pričakujemo součinkovanja z drugimi učinkovinami, ki se metabolizirajo ali vplivajo na ta encim. Je tudi substrat in zaviralec transporterja Pgp, tudi tu lahko pričakujemo součinkovanja z drugimi učinkovinami, ki uporabljajo isti transporter.

V zadnjem času poročajo o več primerih zastrupitev z ivermektinom, tudi veterinarskimi pripravki, ki jih nekritično jemljejo bolniki s covidom-19. Prekomerni odmerki so povezani ne le s slabostjo, bruhanjem in drisko, pač pa tudi z znižanim krvnim tlakom, učinki na osrednje živčevje, npr. motnjo zavesti, zmedenostjo, halucinacijami, krči, komo in smrtjo.

Varnost ivermektina pri nosečnicah ni znana, rezultati ene randomizirane raziskave ter retrospektivni podatki pri zaužitju ivermektina med nosečnostjo niso pokazali škodljivih učinkov. Izloča se tudi v materino mleko.

Zaradi prekomerne uporabe ivermektina že poročajo o nastanku odpornosti določenih parazitov proti tej učinkovini. Izpostavljenost naraščajočim odmerkom ivermektina v živalskem modelu pa je bila povezana s pojavom odpornosti proti več različnim antihelmintikom (zdravila za zatiranje zajedavskih črvov), kot so npr. moksidektin, levamizol in pirantel.

Ivermektin in covid-19

Kmalu po pojavu pandemije covida-19 so znanstveniki zaradi odsotnosti učinkovitih zdravil proti SARS-CoV-2 in hude nuje ob velikem številu težko obolelih, preizkusili veliko obstoječih registriranih zdravil, v upanju, da ima katero od njih nepričakovano delovanje tudi na viruse. Ta pristop ni neznan, njegova prednost pa je, da za znana zdravila poznamo njihovo obnašanje v človeškem organizmu in predvsem morebitne neželene učinke. Podobno so poskusili tudi v primeru raka: ivermektin se je tako npr. in vitro izkazal pri raku jajčnikov in raku dojke.

Na listi obetavnih učinkovin za zdravljenje covida-19 so se tako znašli lopinavir, hidroksiklorokin, azitromicin, doksiciklin, nafamostat, acetilsalicilna kislina, ivermektin, kolhicin, če jih naštejemo le nekaj. V laboratoriju so kmalu preizkusili tudi ivermektin, in sicer je 5-mikromolarna raztopina ivermektina v celični liniji, narejeni iz ledvičnih epitelnih celic afriške zelene opice, po 48 urah za 5000-krat zmanjšala količino virusne RNK (6). Kmalu zatem so sledile različne objave in poročila o uspešnem zdravljenju bolnikov s covidom-19, marsikatere nerecenzirane, v obliki predobjave. Prva taka raziskava je bila analiza baze podatkov podjetja Surgisphere, ki je bila kasneje umaknjena. Spomnimo, Surgisphere je prav tako objavil domnevno analizo podatkov bolnikov, ki naj bi bili zdravljeni s hidroksiklorokinom, vendar se je kasneje izkazalo, da podatki niso bili verodostojni. Kljub umiku tega članka zaradi možnosti goljufije so ga številni še vedno navajali.

Sledilo je veliko raziskav slabe kvalitete, na zelo majhnem številu bolnikov, odlikovale so jih številne metodološke pomanjkljivosti, npr. neuravnotežene skupine glede dejavnikov tveganja, majhno število izidov v posameznih skupinah, slabo definirane kategorije kliničnih ali radioloških značilnosti, možna subjektivna pristranskost ter veliko število dodatnih zdravil, pogosto neuravnoteženih med skupinami. Objavam raziskav je sledila množica preglednih člankov in spletnih strani, na katerih so avtorji prikazovali zbire raziskav z vprašljivim metodološkim pristopom, brez rigoroznega vrednotenja kvalitete raziskav in zanesljivosti njihovih rezultatov, vendar pa opremljene z imenitnimi grafi, ki so laični javnosti vzbujali vtis, da gre za neodvisno analizo strokovnjakov.