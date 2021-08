Ivermektin ni primeren za zdravljenje covida-19. Zakaj?

Glede na število smrti, ki jih je terjal covid-19, morda ni presenetljivo, da nekateri iščejo alternativne načine zdravljenja - tudi takšne, ki jih ni odobrila nobena agencija ali uprava za prehrano in zdravila. Ameriška uprava (FDA) je v zadnjih mesecih prejela več poročil o hospitalizacijah po uporabi Ivermektina, zato opozarja, da to zdravilo ni primerno za zdravljenje virusov.

Uprava za hrano in zdravila (FDA) je ameriški vladni urad za prehrano in zdravila, ki deluje pod okriljem ministrstva ZDA za zdravje. Njihova naloga je skrbno predelati in oceniti znanstvene podatke o določenem zdravilu, da se prepričajo, da je varno in učinkovito za uporabo. Na podlagi analize se odločijo, če bodo odobrili uporabo. "Uporaba katerega koli zdravila za covid-19, ki ga FDA ni odobrila, razen če je del kliničnega preskušanja, lahko povzroči resno škodo," so opozorili. Kot pravijo, so v zadnjem času opazili povečano zanimanje za zdravilo Ivermektin. To zdravilo se pogosto uporablja za zdravljenje ali preprečevanje parazitov pri živalih. V zadnjih mesecih pa so na FDA prejeli več poročil o bolnikih, ki so po zaužitju omenjenega zdravila, namenjenega predvsem konjem, potrebovali zdravniško pomoč.

icon-expand Ivermektin FOTO: Shutterstock

"Ivermektin ni zdravilo za zdravljenje virusov" FDA ni odobrila uporabe Ivermektina za zdravljenje ali preprečevanje covida-19 pri ljudeh. "Ivermektin ni protivirusno zdravilo, torej ni zdravilo za zdravljenje virusov," so še enkrat poudarili na FDA. Jemanje velikih odmerkov tega zdravila je nevarno in lahko povzroči resno škodo. Če ste dobili recept za Ivermektin, ki ga je odobril FDA, ga pridobite iz zakonitega vira, vzemite pa ga natančno tako, kot je predpisano. Nikoli ne uporabljajte zdravil, ki so sicer namenjena živalim. Pripravki Ivermektina za živali se zelo razlikujejo od pripravkov, ki so odobreni za ljudi, še svetujejo na FDA. Kaj je Ivermektin in za kaj se ga uporablja? FDA je sicer odobrila uporabo tablet Ivermektina za zdravljenje ljudi s črevesno strongiloidozo in onhocerciazo. Gre za dve stanji, ki ju povzročajo parazitski črvi. Poleg tega so nekatere oblike Ivermektina odobrene za zdravljenje zunanjih zajedavcev, kot so uši, in za kožne bolezni, kot je rozacea. Večinoma pa se Ivermektin uporablja za živali, in sicer za preprečevanje bolezni srčne gliste in nekaterih notranjih in zunanjih parazitov. Pomembno je omeniti, da se ti izdelki razlikujejo od tistih za ljudi in so varni le za živali.

icon-expand Ivermektin se pogosto uporablja za zdravljenje ali preprečevanje parazitov pri živalih. FOTO: Shutterstock

Jemanje Ivermektina je lahko zelo nevarno Čeprav FDA še ni pregledala raziskav o uporabi Ivermektina pri bolnikih s covidom-19, pravijo, da začetne raziskave že potekajo. Dodali so, da je prav zato lahko uporaba Ivermektina zelo nevarna. Zlasti v času epidemije se po spletu in drugod širi veliko napačnih informacij. "Če ste slišali, da lahko jemljete velike odmerke Ivermektina - to ne drži," so zatrdili na FDA. Tudi odobreni odmerki Ivermektina so lahko nevarni, če jih združimo z drugimi zdravili - na primer z zdravili za redčenje krvi. Prevelik odmerek omenjenega zdravila lahko med drugim povzroča slabost, bruhanje, drisko, hipotenzijo (nizek krvni tlak), alergijske reakcije, omotico, ataksijo (težave z ravnotežjem), napade, komo in celo smrt. Ivermektin za živali je drugačen od ivermektina za ljudi Kot že omenjeno se Ivermektin za živali razlikuje od tistega za ljudi. Privč zato, ker so zdravila za živali pogosto zelo koncentrirana, ker se jih uporablja za velike živali kot so konji in krave. Te živali običajo tehtajo veliko več kot ljudje, zato so tako veliki odmerki lahko za ljudi strupeni. Poleg tega FDA v zdravilih analizira tako varnost in učinkovitost aktivnih kot tudi neaktivnih sestavin. Mnoge nekativne sestavine, ki jih najdemo v živalskih proizvodih, niso primerne za uporabo pri ljudeh. Če pa že so primerne, pa pogosto ni primerna njihova količina. "Za nakatere nekativne sestavine ne vemo, kako bodo vplivale na absorpcijo ivermektina v človeškem telesu," so zapisali. Ob koncu obvestila so na FDA spomnili na učinkovite načine za omejevanje širjenja covida-19. Med drugim še naprej priporočajo nošenje zaščitne maske, ohranjanje zadostne razdalje od ljudi, ki niso iz istega gospodinjstva, ter pogosto umivanje in razkuževanje rok.