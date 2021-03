Iz dodatnih količin Sloveniji 342.000 odmerkov cepiva

Dobave iz dodatnih 200 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 bodo državam članicam EU dostopne že v drugem četrtletju, ko je predvideno, da bo Slovenija prejela 342.000 odmerkov, so navedli na ministrstvu za zdravje.

Vse tri količine odmerkov cepiva proizvajalcev Pfizer in BioNTech temeljijo na načelu pro rata, torej sorazmerno glede na prebivalstvo, iz prve pogodbene količine za EU v višini 200 milijonov pogodbenih odmerkov ter iz druge in tretje pogodbe med Evropsko komisijo in Pfizerjem za dodatnih 200 milijonov odmerkov ter nato še za 100 milijonov dodatnih odmerkov. Medtem ko je Slovenija jeseni izkoristila naročilo cepiva Pfizerja in Moderne, kolikor ji pripada glede na delež prebivalstva, pa se ni odločila sodelovati pri nabavi opcijskih količin.

icon-expand Cepivo FOTO: Shutterstock

Na vprašanje, kakšna količina dodatnih cepiv Pfizerjevega cepiva bi Sloveniji pripadala, če bi se odločili za opcijsko naročilo, in ali bi znašala 477.000 odmerkov, so na ministrstvu za zdravje odgovorili, da je bilo zaradi določenih korekcij med državami članicami in Evropsko komisijo pri razdelitvi opcijskih količin število odmerkov na podlagi delitvenega ključa manjše. "To pomeni, da če bi Slovenija izrazila interes za nabavo opcijskih količin, bi dobila zagotovo manj od aritmetične sredine," so zapisali, natančne količine odmerkov pa niso navedli. Kot so še pojasnili, je Evropska komisija tudi pri razdeljevanju dodatnih odmerkov Pfizerjevega cepiva morala upoštevati določene korekcije, zaradi katerih so po razdelitvenem ključu med države članice razdelili manjše število cepiv, kot bi jih sicer. Na vprašanje, ali bi bilo Sloveniji pri opcijskem naročilu za Modernino cepivo, pri katerem Slovenija ni sodelovala, zagotovljenih dodatnih 380.000 odmerkov, so na ministrstvu navedli, da je Slovenija, ker ni sodelovala pri razdeljevanju opcijskih odmerkov, izrazila bistveno večji interes pri dodatni količini 150 milijonov cepiv za EU in dobila odobreno nekaj več kot 200.000 odmerkov, kot ji pripada po delitvenem ključu glede na delež prebivalstva.

Tako je bilo Sloveniji pri prvi dodatni količini 200 milijonov odmerkov za EU namesto 873.952 odobrenih 912.000 odmerkov, v drugi dodatni količini 100 milijonov odmerkov pa je Slovenija zaradi enakega razloga prejela svoj delež pro rata količine. "Zaradi tega smo izrazili višji interes od pro rata za dodatne količine cepiva proizvajalca Moderna, kar nam je bilo tudi odobreno,"so zapisali na ministrstvu. Dobave cepiv iz dodatnih 200 milijonov odmerkov bodo državam članicam EU dostopne že v drugem četrtletju, ko je predvideno, da bo Slovenija prejela 342.000 odmerkov. Sicer pa na ministrstvu pojasnjujejo, da je odločitev za to, da Slovenija sodeluje pri nabavah pogodbenih količin v sorazmernem deležu glede na prebivalstvo, sprejela delovna skupina ministrstva za zdravje. Pričakovalo se je, da bo podjetje AstraZeneca (sicer z rahlim zamikom) pridobilo dovoljenje za promet in pričela oskrbovati EU trg najpozneje v januarju letos, kar pa se na koncu ni zgodilo. "Strokovno podporo pri odločitvah je ministrstvu nudila strokovna skupina,"so dodali.