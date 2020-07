Iz Nemčije izplula prva večja ladja za križarjenje po koncu karantene

Prva večja ladja za križarjenje po koncu stroge karantene je v petek izplula iz nemškega Hamburga. Ladja "Mein Schiff 2" ("Moja ladja 2") je v lasti turističnega giganta TUI.

Število potnikov so tokrat močno omejili. Če bi v času pred pandemijo koronavirusa ladja sprejela do 3000 gostov, jih je včeraj le 1200. Organizatorji križarjenja so sicer prejeli dovoljenje za prevoz 1740 ljudi, a omenjene kvote niso dosegli.

Ladja bo tri dni plula po Severnem morju, in sicer ob obali Norveške, zasidrala pa se ne bo v nobenem pristanišču. V ponedeljek se bodo potniki vrnili nazaj v Nemčijo. Na ladji sicer veljajo strogi zdravstveni in varnostni protokoli. Hrano bo osebje potnikom prineslo do miz, t.i. "samopostrežni bife" pa več ne bo na voljo.