Iz New Yorka v Rim prvi let, pogojen z negativnim testom

Prvi let, za katerega je bil pogoj negativen test, je poskus ponovnega odpiranja letalskih poti med ZDA in Evropo, saj jih je pandemija covida-19 zdesetkala.

S tem, ko je 100 potnikov predložilo negativen test, po prihodu v Rim pa so se še enkrat testirali, so se izognili 14-dnevni karanteni ob prihodu iz ZDA. Kljub temu so morali vsi potniki na letalu nositi maske in jih menjati na nekaj ur.

Potnica Chiara, Italijanka, ki živi v ZDA, se je na pot odpravila zaradi obiska svojih staršev. "Skoraj leto dni je že minilo, odkar smo bili nazadnje v Italiji. Aprila se je rodil moj sin in noben član moje družine ga še ni spoznal. Zelo smo navdušeni," je dejala.