Večina term še naprej zaprtih. Ponudniki poudarjajo: Ukrepi so neživljenjski

Prvomajske počitnice so za zdravilišča tradicionalno eden najbolj obiskanih tednov v letu. Letos po večini, kljub temu, da je vlada prejšnji teden nekoliko omilila ukrepe, ostajajo zaprti. "Da se bazeni prečistijo, dezinficirajo in da se vzorči voda, je potrebno od 12 do 14 dni. V tem kratkem času ne moremo tehnično usposobiti bazenov," razlaga Iztok Altbauer iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ).

Na vladi so sicer delno ugodili prošnjam, zato so nekatera manjša zdravilišča ta konec tedna vseeno odprla svoja vrata. "Sprememba od prejšnjega tedna je, da se glede postrežbe gostov v notranjih prostorih izenačuje tako nastanitvene kot gostinske obrate. Do sedaj je veljalo, da so v rumenih regijah gostinci lahko v svojih obratih postregli goste pod določenimi pogoji,"je povedal državni sekretar na Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) Simon Zajc.

Omejitve sicer ne veljajo za goste na rehabilitaciji, prav tako ne za tako imenovane poslovne goste, ki jih gostinci že dobro poznajo. Vladi predlagajo, da bi omogočila povečanje zasedenosti hotelskih kapacitet. "Vsaj 70 odstotkov kapacitet, kar bi omogočilo rentabilno delovanje in poslovanje," meni Altbauer.

Dnevnih obiskovalcev za zdaj ne morejo sprejemati, odprtje večine bo odvisno od nadaljnjega sproščanja ukrepov. Po pričakovanjih združenja pa bi zdravilišča lahko delno zaživela sredi maja.