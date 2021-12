Iz tedna v teden Evropa bolj rdeča: Države zaostrujejo ukrepe

Poleg tega bosta lahko od nedelje nakupe opravljala največ dva človeka skupaj, pri čemer otroci iz istega gospodinjstva ne štejejo. Prepovedani bodo tudi vsi množični dogodki v zaprtih prostorih, pri čemer so izjema poroke in pogrebi. Prepoved velja tudi za pokrite božične sejme. Pri tistih božičnih sejmih, ki potekajo na prostem, pa mora biti zagotovljenega štiri kvadratne metre prostora za posameznega obiskovalca. Poleg tega bodo morali od nedelje vsi športni dogodki potekati brez gledalcev, je še povedal belgijski premier.

Ena takih je tudi Belgija, kjer bodo od nedelje zaprte koncertne dvorane, kinodvorane in druge kulturne, pa tudi športne ustanove. Ne bodo pa zaprli na primer muzejev in knjižnic, je po sredinem srečanju s predstavniki regij in skupnosti povedal belgijski premier Alexander De Croo .

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je posodobil zemljevid, ki prikazuje štirinajstdnevno stopnjo okužb na 100.000 prebivalcev in razvršča države po stopnji tveganja. Večjih sprememb v Evropi sicer ni, razen tega, da se barve držav spreminjajo iz rdeče v temno rdečo. Tudi zaradi tega se številne evropske države odločajo za zaostritve ukrepov.

Povprečno število okužb z novim koronavirusom se je sicer v Belgiji v treh tednih prepolovilo, v sredo je znašalo 8300 na dan, vendar pa skrb vzbuja različica omikron. Trenutno predstavlja 27 odstotkov vseh okužb, v prihodnjih dneh pa bi lahko po napovedih oblasti postala prevladujoča. "Treba je biti previden, kot še nikoli, v tem obdobju, ko je veliko negotovosti," je povedal De Croo.

Po besedah več belgijskih vodilnih političnih predstavnikov je ključen cilj, da bi se lahko šole odprle 10. januarja, kot je predvideno. Na enem od prejšnjih srečanj predstavnikov regij in skupnosti s premierjem so sicer šolske počitnice podaljšali z dveh na tri tedne.

V Grčiji pa bodo med božično-novoletnimi prazniki maske obvezne tako v zaprtih prostorih kot na prostem, je danes sporočila grška vlada. "Med prazniki je veliko gibanja, zbirajo se velike množice ljudi," je dejal minister za zdravje Tanos Plevris. Pojasnil je, da bo ukrep začel veljati v petek zjutraj in bo veljal najmanj do 2. januarja. V prihodnjih dneh naj bi zaostrili še nekatere omejitve na področju zabave in športa.

V Grčiji so sicer odpovedali velika novoletna praznovanja, potnike iz tujine pa so pozvali, naj se po prihodu v državo drugi in četrti dan testirajo. Med prazniki se morajo sicer vsi, ki pridejo v Grčijo, tudi cepljeni in prebolevniki, predhodno testirati.

Na Hrvaškem na božični večer in silvestrovo pa podaljšano delovanje lokalov

Na Hrvaškem pa bodo lahko gostinski lokali na božični večer in na silvestrovo odprti do druge ure zjutraj, do te ure bodo lahko trajali tudi drugi javni dogodki, je sporočil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Vse prebivalce je sicer pozval, naj spoštujejo epidemiološke ukrepe. Povedal je, da se je štab civilne zaščite odločil, da izjemoma 24. in 31. decembra dovoli obratovanje lokalov in trajanje dogodkov do druge ure zjutraj.

Zbiranja več kot sto ljudi na prostem brez covdnih potrdil so sicer dovoljena le, če to odobrijo županijski zavodi za javno zdravstvo, je še dejal Božinović. Minister za zdravje Vili Beroš pa je povedal, da na Hrvaškem glede na prejšnji teden beležijo padanje števila okužb, še vedno pa se precej ljudi s covidom-19 zdravi na oddelkih intenzivne nege. Med njimi jih več kot 80 odstotkov ni cepljenih, je dejal. Beroš je še povedal, da je cepljenih 66 odstotkov prebivalcev, skoraj 450.000 jih je že prejelo poživitveni odmerek. V državi še vedno prevladuje različica delta.