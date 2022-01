Izbruh okužb med turističnimi delavci in učitelji smučanja

Toda župan kraja Thomas Oberreiter skuša pomiriti duhove. Po njegovo je treba številke postaviti v kontekst: "Imamo dobrih 3000 prebivalcev, trenutno pa je v kraju z osebjem in gosti vred 15.000 do 16.000 ljudi. Trenutno smo torej majhno mesto." Izpostavlja tudi, da nihče od 230 aktivnih primerov v kraju trenutno ne potrebuje zdravstvene oskrbe, polovica je tudi brez simptomov.

Vseeno se pojavljajo očitki, da turistični kraj izvaža okužbe. Oberreiter je prepričan, da njihove številke ne odstopajo od tistih v drugih krajih, da pa izvajajo več testov: "Imamo lasten testirni center, kjer se lahko redno testirajo številni ljudje – na primer vsi učitelji smučanja." Približno 60 odstotkov okuženih je sicer zaposlenih v turizmu ali so smučarski učitelji, okoli 40 odstotkov pa je domačinov.

Je pa visoko število okuženih problematično za podjetja v Flachauu. Zaradi pomanjkanja zaposlenih so morali zapreti več gostiln, tudi smučarske šole delujejo v okrnjeni obliki, skupinskega pouka na belih strminah ni več. Številni si zato želijo, da bi skrajšali karantene ali jih celo odpravili za tiste, ki nimajo simptomov.

Senca omikrona je tudi nad nočnim slalomom. Lokalne oblasti so s pristojnimi razpravljale tudi o možnosti odpovedi tekme, a Oberreiter, ki je tudi predsednik organizacijskega odbora, meni, da je svetovno prvenstvo brez gledalcev varno tudi zato, ker se spremstvo giblje v zaščitenih prostorih.

Ni sicer jasno, koliko turistov ali turističnih delavcev je trenutno okuženih v deželi Salzburg. Po poročanju krone.at naj bi se veliko gostov med bivanjem v turističnih nastanitvah izogibalo testiranju zaradi nevarnosti karantene. Če je test pozitiven, jih namreč zaprejo v sobe ali pa se morajo odpeljati domov brez postankov.

Toda v praksi je ogromno težav. Če je test pozitiven, tisti, ki so prispeli z letalom, ne morejo domov, soba v hotelu pa je že oddana. Zato ponekod ni mogoče izolirati ljudi. Oblasti menijo, da imajo premalo kapacitet za izolacijo. V karantenski hotel so letos želeli preurediti tudi zdraviliški center, vendar so idejo opustili, saj kapacitete potrebujejo za rehabilitacijo po operacijah.

Podatek, ki te dni ob naraščanju okužb vsaj nekoliko pomirja oblasti, pa je, da zaenkrat razmere v bolnišnicah ostajajo stabilne.