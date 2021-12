Izbruh omikrona v Oslu povezan s službeno božično zabavo

Norveški inštitut za javno zdravje je sporočil, da okuženi prihajajo iz Osla in okoliških mest, velik del skupine pa je tudi cepljenih proti covidu-19. Trenutno potekajo postopki za izsleditev tesnih stikov, obiskovalce dveh restavracij v mestu pa pozivajo, naj se testirajo.

O novi različici omikron sicer ni še veliko znanega. Znanstveniki predvidevajo, da je bolj prenosljiva, ni pa še jasno, ali povzroča hujši potek bolezni, prav tako ni znano, kako učinkovita so cepiva proti njej. Številne države po svetu so že napovedale nove ukrepe, vključno z omejitvami potovanj in prepovedmi velikih zbiranj. Norveška, ki je v ponedeljek poročala o svojih prvih dveh primerih omikrona, bo s petkom uvedla nove ukrepe na nacionalni in regionalni ravni.

Najstrožja pravila bodo v veljavi v Oslu, kjer bodo oblasti spodbujale delo od doma, na zasebnih dogodkih v zaprtih prostorih pa se bo lahko družilo največ 100 oseb. Vsak, ki vstopi na Norveško, se mora odslej testirati v roku 24 ur. Oblasti so prebivalcem priporočile nošnjo maske v javnem prevozu, trgovinah in nakupovalnih centrih, poroča Sky News.

"Nova različica se bo po vsej verjetnosti razširila po državi, zato se je vlada odločila za strožje ukrepe," je dejal norveški premier Jonas Gahr Støre.