Izbruh v domu starejših v Vipavi: čimprej želijo testirati vseh 108 stanovalcev

V Centru starejših Pristan v Vipavi želijo po prvih odkritih okužbah z novim koronavirusom kar najhitreje testirati vseh 108 stanovalcev in 45 zaposlenih. Tako so v nedeljo zvečer testirali novo skupino stanovalcev, danes bodo s testiranji nadaljevali, je povedal direktor vipavskega centra Martin Kopatin.

"Nihče od stanovalcev nima hujših znakov bolezni, le dva med njimi sta imela rahlo povišano temperaturo, vsi ostali pa niso imeli nikakršnih znakov bolezni," je povedal Kopatin.

Na nedeljskem sestanku v šempetrski bolnišnici so se sicer pogovarjali, da bi v bolnišnico sprejeli tiste stanovalce iz vipavskega centra, ki so sicer okuženi, vendar niso huje zboleli. "Vendar potrditve s strani bolnišnice še nismo prejeli," je dejal.

Do nedeljskega popoldneva so odkrili devet okuženih stanovalcev in šest zaposlenih, med njimi so štiri že prepeljali v ljubljansko infekcijsko kliniko. V nedeljo popoldne so pripravljali sprejem še za ostalih pet okuženih stanovalcev.

Vsi stanovalci so po direktorjevih besedah sicer v svojih sobah, osamitev pa velja še posebej na tistih oddelkih, kjer so bile okužbe že odkrite. Vse okužene zaposlene pa so napotili v karanteno. Če bo treba, bodo sprejeli še druge zaščitne ukrepe.

Prvo okužbo so v Centru starejših Pristan Vipava potrdili v petek pri enem od stanovalcev centra, vir okužbe pa še ni znan.

To so prvi primeri okužb z novim koronavirusom v tem centru in nasploh prvi primeri okužb v občini Vipava. V Centru starejših Pristan so po besedah direktorja imeli pripravljen načrt za takšne primere, tako da so takoj uvedli drugačno organizacijo dela z vso potrebno zaščitno opremo in vsemi predvidenimi izolacijami po conah.

Na mizi novi interventni ukrepi za drugi val epidemije

Odbor DZ za delo ima danes na dnevnem redu seje predlog novega interventnega zakona, katerega cilj je omiliti in odpraviti posledice epidemije covida-19 za državljane in gospodarstvo. Poudarek daje ohranitvi delovnih mest, določa tudi aplikacijo za sledenje okužbam. DZ bo četrti protikoronski paket sprejemal na seji, ki se začne v četrtek.

Predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija, omogoča koriščenje turističnih bonov pri več ponudnikih kot doslej ter določa, da bo nadomestila plač za delavce v karanteni do konca septembra prevzela država. Višina nadomestila bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.

Z namenom preprečevanja širjenja okužb predlog zakona predvideva tudi vzpostavitev in zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije, katere namen je obveščanje oseb o stikih z okuženimi z novim koronavirusom in osebami, ki jim je bila odrejena karantena. Uporaba aplikacije bo prostovoljna, razen za tiste v karanteni in potrjeno pozitivne, ki jim v primeru nespoštovanja te določbe grozi od 200 do 600 evrov kazni.

Vlada je predvidela tudi sredstva za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo v javni mreži. Za te namene namerava v proračunu zagotoviti 31 milijonov evrov.

Pričakovati je, da bodo največ pozornosti v postopku obravnave deležne določbe o mobilni aplikaciji za sledenje okuženim, še pred sejo parlamentarnega odbora pa se namerava danes o predlogu zakona uskladiti strokovna skupina Ekonomsko-socialnega sveta.