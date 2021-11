Neuradno več kot 4400 novih okužb, vlada o zaostrovanju ukrepov

Po naših neuradnih podatkih je bilo včeraj potrjenih vsaj 4495 okužb z novim koronavirusom. Kot so sporočili z NIJZ, so včeraj izdali kar 4195 novih tan kod , kar pomeni, da bo številka novookuženih danes občutno višja od včerajšnje, ko smo zabeležili najvišje število okuženih doslej.

Kot smo poročali že včeraj, so bolnišnice na robu zmogljivosti. Koordinator za covidne postelje Robert Carotta je prepričan, da je edina rešitev popolno zaprtje države. Neuradno je slišati, da se bo vlada vendarle odločila za milejši scenarij s strožjim nadzorom pogojev PCT in omejitvijo odpiralnega časa lokalov. A tudi, spet neuradno, da bi lahko slovenske bolnike s covidom vozili na zdravljenje v tujino.

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je v torek po sestanku skupine s predstavniki vlade dejala, da so vladi predlagali zaostritev covidnih ukrepov, ne pa popolnega 10-dnevnega zaprtja države. V sredo je Logarjeva potrdila, da so na torkovem sestanku skupine res razpravljali o možnosti popolnega zaprtja država. To je po oceni skupine smiselno in učinkovito, delno zaprtje pa naj ne bi bilo učinkovito. "Zaradi pomislekov o učinkovitosti lockdowna smo se odločili predlagati drugačne ukrepe z možnostjo, da se stvari zaostrijo in preidemo v lockdown," je pojasnila.