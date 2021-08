Izdelali navodila za bolnišnično obravnavo covidnih bolnikov

Ministrstvo za zdravje je v sodelovanju z vodstvi bolnišnic izdelalo navodila za bolnišnično obravnavo covidnih bolnikov. Opredelili so kapacitete posameznih bolnišnic in predvideli njihovo aktivacijo v šestih fazah, določenih glede na skupno število hospitaliziranih covidnih bolnikov v državi.

Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, je osnovni cilj zagotovitev potrebnih kapacitet za obravnavo covidnih bolnikov in maksimalna realizacija ostalih programov. S 13. avgustom pa so tudi ponovno vzpostavili tedenske avdio-videokonference s covidnimi bolnišnicami. Iz navodil, ki so jih z ministrstva posredovali STA, je razvidno, da dnevno spreminjanje zmogljivosti v bolnišnicah ni dopustno. Spremembe so možne le med posameznimi fazami oz. s soglasjem nacionalnega koordinatorja.

icon-expand Oddelek DTS covid v Ljubljani. FOTO: UKC Ljubljana

Pogoje za obravnavo bolnikov s covidom-19, ki poteka ločeno od ostalih, morajo sicer zagotavljati v vsakem urgentnem centru oz. ambulanti za nujno pomoč. Ko je s testom potrjena okužba ter postavljena indikacija za hospitalizacijo, pa se bolnike napoti v bolnišnice, ki so v določeni fazi opredeljene kot covidne. Podatke o trenutni zasedenosti po posameznih covidnih bolnišnicah se spremlja v aplikaciji ministrstva za zdravje. Dokler skupno število hospitaliziranih ne preseže 250, se podatke vnaša najmanj enkrat dnevno do 8. ure, ko bo hospitaliziranih covidnih bolnikov več, pa najmanj dvakrat dnevno, in sicer do 8. ure in do 20. ure.

Oskrba nosečnic in porodnic s covidom-19 se izvaja v vseh porodnišnicah in specialističnih ambulantah. Nosečnice, ki imajo covid-19, se v stabilnem stanju za izvedbo poroda praviloma premešča na Ginekološko kliniko Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Otrokom in mladostnikom se zdravljenje, če je zaradi covida-19 potrebna hospitalizacija, zagotovi v bolnišnicah, ki so sicer predvidene za zdravljenje covidnih bolnikov ter v Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja ljubljanskega kliničnega centra, če to zahteva njihovo zdravstveno stanje.