'Izguba dohodkov je primerljiva z obdobjem, ko je v Jugoslaviji divjala vojna'

S kritjem dela fiksnih stroškov, odlogom plačila najemnin in pomočjo pri kreditih naj bi vlada s šestim protikoronskim paketom, ki ga bo predstavila v sredo, pomagala manjšim podjetjem, ki jih je zaprtje države najbolj prizadelo. Lastniki manjših trgovin imajo denimo do 85-odstotni upad prihodkov, brez dela je ostalo več kot 9000 zaposlenih v trgovinski dejavnosti. Prihranki so pošli, ukrepi, s katerimi so nam pomagali v prvem valu, pa tokrat ne zadoščajo, opozarjajo.