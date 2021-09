Omejitev izhoda iz države za zajezitev epidemije je bila diskriminatorna

Omejitev izstopa iz države sama po sebi ne more preprečiti vnosa bolezni v državo in njenega širjenja, saj lahko se lahko okužba širi šele ob morebitnem ponovnem vstopu vanjo.

Miha Lobnik je po prejetju dveh prijav opravil oceno diskriminatornosti prvega odstavka 11. člena omenjenega odloka in ocenil, da so ukrepi v njem sicer zasledovali legitimen cilj, vendar so bili le delno ustrezni, ne nujno potrebni in niti sorazmerni, so danes sporočili iz njegovega urada.

Zagovornik je ocenil, da je omejitev iz odloka posegla v več ustavnih pravic vseh tistih, ki takrat še niso preboleli covida-19 ali še niso bili cepljeni in ki jih odlok ni uvrstil med izjeme, ki smejo iz države.

Odlok je pretirano omejil svobodo gibanja in nesorazmerno posegel v pravico do uživanja zasebnosti v povezavi z zasebno lastnino ter pravico do zasebnega in družinskega življenja, je ugotovil zagovornik.

Cilj, ki ga je vlada zasledovala s sprejetimi ukrepi, je bil po oceni zagovornika sicer legitimen. Vlada je poskušala z uvedenimi omejitvami varovati zdravje prebivalcev in preprečiti nenadzorovano širjenje novega koronavirusa v državi.