Izjava kranjske epidemiologinje o varčnih Gorenjcih razburila javnost

Da so pregovorno varčni Gorenjci raje hodili v službe, kot da bi upoštevali karantensko izolacijo, je izjavila kranjska epidemiologinja in s tem razburila javnost. Država namreč v času pred krompirjevimi počitnicami ni izdajala karantenskih odločb in je bil zato marsikdo v stiski, ker ni mogel ostati doma. Sploh učitelji, ki si izven časa počitnic praktično ne morejo vzeti dopusta, so na nogah.

Potem, ko je včeraj na vladi kranjska epidemiologinja Irena Grmek Košnik breme skokovitega širjenja covida na Gorenjskem pripisala neodgovornosti državljanov, v njeno izvajanje pa so zašli celo stereotipi o Gorenjcih, ji Branimir Štrukelj (Sviz) vrača žogico – da je, vsaj ko gre za šolnike, za širjenje bolezni kriva kvečjemu država, ki v času pred krompirjevimi počitnicami ni več izdajala karantenskih odločb, ter tako pehala delavce v velike stiske. "To je žaljivo do ljudi," je jasen in dodaja: "Zagotovo odgovornost ni na zaposlenih, ki niso imeli popolnoma nobenega navodila, kako naj ravnajo, niso sploh vedeli, ali sploh smejo ostati doma." icon-expand Kranjska epidemiologinja Irena Grmek Košnik je razburila, ko je rekla, da so varčni Gorenjci namesto karanten raje hodili na delo. FOTO: POP TV Medtem pa ni nezanemarljivo, da šolniki ne morejo koristiti letnega dopusta kar kadarkoli, temveč le v času, ko ni pouka. Učitelj ima pravico le do dveh dni dopusta po svoji izbiri, pa še teh ne sme koristiti v istem tednu. Kaj bi torej lahko naredil učitelj za samoizolacijo? "Ljudje se bojijo za službe. Mi smo imeli na stotine klicev na Sviz glede tega, kako naj ravnajo," še pove Štrukelj. Ob nadaljnjem izvajanju kranjske epidemiologinje, ki je za krivca širjenja okužb določila še zasebne zabave, pa je roke dvignila še RKC. Da njihove birme in obhajila ne morejo biti krivi za širjenje bolezni, so odločni. "Mi nimamo nobenih uradnih ali neuradnih podatkov, da je do teh okuženj prišlo v teh okoljih," pravi Tadej Jakopič iz Slovenske škofovske konference. Država pa medtem očitno melje po svoje, predvsem pa – počasi. Včeraj, kar 14 dni po izteku karantene, je naša gledalka dobila karantensko odločbo, ki se je nanašala na čas od 9. do 18. oktobra. Na ministrstvu za zdravje danes izdajanja oziroma bolje rečeno neizdajanja karantenskih odločb ne želijo komentirati. icon-expand