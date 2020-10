Hojs: vlada bo podaljšala veljavnost bonov

"Vse rezervarcije, ki so bile opravljene in še niso bile izkoriščene, je treba v naslednjih dneh urediti in preklicati,"je povedal Hojs."Menimo, da je čas, da se zaradi potrebe po skrajnem omejevanju gibanja in druženja omeji tudi ta del turistične ponudbe." Povedal je še, da bo čas za koriščenje bonov zagotovo še v naslednjem letu. "Kot veste, ima vlada možnost, da veljavnost bonov podaljša."Obljubil je, da bo vlada to možnost do konca leta gotovo uresničila.