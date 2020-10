Omejitev gibanja v rdečih regijah: katere so dovoljene izjeme?

Zaradi hitrega naraščanja okužb z novim koronavirusom je vlada predstavila nove, strožje ukrepe. V rdečih statističnih regijah, kjer je dnevno naštejejo največ novih primerov, bo s petkom omejeno gibanje ljudi iz rdečih regij, a so pri tem navedene tudi izjeme. Pogledali smo, katere so zapisane v vladnem odloku.

Policija bo izvajala naključne kontrole.

Država je razdeljena na oranžne in rdeče regije. Slednje veljajo za bolj ogrožene regije, zato je vlada za le te sprejela strožje ukrepe. Nekateri ukrepi pa veljajo za celotno državo. V rdečih regijah so odslej prepovedani vsi javni shodi, prireditve, verski obredi in pa zasebna druženja, kot so poroke in ostala praznovanja.

S petkom pa veljavo stopa tudi omejitev gibanja za prebivalce rdečih regij. Prepovedano je gibanje iz posamezne rdeče regije, tudi prehajanje iz rdeče v rdečo regijo. Gibanje zunaj regije pa ni prepovedano za prebivalce oranžnih regij. Torej če ste iz Kopra, lahko potujete v Ljubljano, je pa tako gibanje odsvetovano, je pojasnil minister Aleš Hojs.

V vladnem odloku, ki je že objavljen tudi v Uradnem listu RS, pa so navedene izjeme, ki si jih lahko ogledate v spodnji tabeli.

Izjeme pri prehajanju meja rdečih regij: 1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev 7. dostop do storitev za nujne primere 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču 11. koriščenje turističnih kapacitet, katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka

Policija bo nadzorovala gibanje ljudi med regijami, ta nadzor bo naključen – na naključnih mestih bo tako policija preverjala in ustavljala vozila, preverjala dokumente in podobno. "Seveda ni mogoče v popolnosti zapreti povezav med regijami," je dejal Hojs. V petek naj bi policija le izdajala opozorila, zatem pa pridejo v poštev tudi kazni – te so predvidene v zakonu o nalezljivih boleznih in znašajo od 200 do nekaj tisoč evrov. Pristojnosti za nadzor nad nekaterimi ukrepi medtem dobivajo tudi občinski redarji, nove pristojnosti pa se obetajo tudi policistom in NIJZ-ju. Hojs je na izjavi za medije omenil tudi tranzit v drugo državo, ki je možen prek rdeče regije. A ta izjema v odloku ni zapisana, zato smo na ministrstvo za notranje zadeve naslovili vprašanja, ali potem ta izjema velja ali ne. Odgovore še čakamo.

V rdečih statističnih regijah se s soboto zapirajo vsi gostinski objekti, fitnesi in športne dvorane. V frizerskih in kozmetičnih salonih bo lahko le ena stranka. S petkom ob polnoči pa bo v teh regijah že obvezno nošenje mask tudi na prostem.

Sicer pa se, glede na odlok, šteje, da oseba prebiva v določeni statistični regiji, če ima v občini iz te regije stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik tako stalno kot začasno prebivališče, je lahko nastanjen le na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema. Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v statistični regiji, kjer oseba prebiva. Upravičenost prehoda med regijami na podlagi izjeme bo moral posameznik dokazati s primernim dokumentom. Primer: če gre vzdrževat zidanico, mora imeti npr. izpis iz zemljiške knjige.