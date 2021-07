Izkoriščena polovica turističnih bonov in 41 odstotkov njihove vrednosti

Po podatkih Finančne uprave RS (Furs) je bilo od začetka unovčevanja turističnih bonov 19. junija lani do zdaj unovčenih skoraj 1,028 milijona bonov v skupni vrednosti 146,01 milijona evrov. Skupaj je sicer izdanih 2,047 milijona turističnih bonov v skupni vrednosti 356,86 milijona evrov. To pomeni, da je izkoriščenih 50,2 odstotka bonov in 40,9 odstotka njihove vrednosti.

Rezerviranih je še 13.028 bonov v vrednosti 1,89 milijona evrov, so dodali na Fursu. Podrobnejših podatkov o tem, kje prebivalci letos najraje unovčujejo svoje bone, na finančni upravi nimajo.

Turistične bone je lani kot obliko pomoči turistični panogi, ki jo je močno prizadela globalna pandemija covida-19, prinesel tretji protikoronski zakon. Prejeli so jih vsi prebivalci Slovenije, in sicer mladoletni v višini 50 evrov, odrasli pa v višini 200 evrov. Koristiti jih je mogoče za nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih. Veljavni so do konca letošnjega leta.

Medtem se prebivalstvu že obetajo novi boni, tokrat s širšo rabo v turizmu, gostinstvu, kulturi in športu. Njihova vrednost bo za odrasle predvidoma 100 evrov, za mladoletne pa 50 evrov. V skladu z aktualnim zakonskim predlogom jih bodo prejeli vsi s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 30. junij, unovčiti pa jih bo mogoče do konca tega leta. Zakon mora potrditi še državni zbor.