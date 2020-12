Iznajdljiva nevesta v karanteni si ni pustila pokvariti poročnega dneva

Kako zelo sta si želela postati mož in žena in koliko jima pomenijo poročne zaobljube, sta dokazala Američana, ki sta kljub številnim preprekam, izrekla usodni da. In to kljub temu, da je bila zaročenka zaradi okužbe z novim koronavirusom v karanteni. Epidemija jima je načrte prekrižala že prej, poroko sta večkrat prestavila, potem pa sklenila, da je dovolj. In se poročila kar od daleč. Nevesta je obred spremljala ob odprtem oknu, pod katerim so bili ženin, priči in starši.