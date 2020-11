Izobraževanje na daljavo za vse učence, v vrtcih le nujno varstvo

Kljub temu na podlagi vladnega sklepa vzgojno-izobraževalni zavodi ostajajo še naprej zaprti, se bo pa s sklepom ministrice za izobraževanje Simone Kustecvzgojno-izobraževalni proces na daljavo izvajal tudi v vseh glasbenih in srednjih šolah. Za razliko od osnovnošolcev, dijaki niso imeli podaljšanih počitnic in so k pouku na daljavo pristopili že minuli teden.