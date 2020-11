Izobraževanje še naprej na daljavo, šolsko leto z le enim ocenjevalnim obdobjem

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je podpisala tudi sklepe o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih in srednjih ter v glasbenih šolah v tekočem šolskem letu. Tako se vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih in glasbenih šolah izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021, za devetošolce pa do 15. junija 2021.

Ker je trenutna epidemiološka situacija slabša od pričakovane, bo v tednu od 30. novembra do 4. decembra izobraževanje na vseh ravneh potekalo še vedno na daljavo, vrtci pa bodo tudi v tem tednu zagotavljali le nujno varstvo otrok, sporočajo z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Ocenjevanje znanja se bo v osnovni šoli izvajalo v razredu, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu. Če se predmet, za katerega sta s predmetnikom določeni manj kot dve uri tedensko, izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenke oziroma učenca oceni najmanj enkrat. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, pa se znanje ocenjuje najmanj trikrat v šolskem letu.

Pri nauku o glasbi in solfeggiu v glasbeni šoli se znanje oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri čemer ne smejo biti vse ocene pridobljene na podlagi pisnih izdelkov. Pri pouku instrumenta in petja se znanje oceni najmanj trikrat v ocenjevalnem obdobju, pri pouku plesa, komorne igre in orkestra pa vsaj dvakrat

Tudi v srednjih šolah se bo pouk organiziral le v enem ocenjevalnem obdobju. Srednje šole morajo pri tem uskladiti šolska pravila ocenjevanja znanja, kot so načini in roki izpolnjevanja obveznosti, določeni z učnim načrtom oziroma katalogom znanja in načrtom ocenjevanja znanja. Prav tako bodo določile potrebno število ocen pri posameznem predmetu oziroma strokovnem modulu v posameznem ocenjevalnem obdobju. Učitelji oziroma strokovni aktivi bodo načrte ocenjevanja znanja uskladili in dijake seznanili z roki za ocenjevanje znanja.