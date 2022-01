Izolacija za večino okuženih s koronavirusom ob določenih pogojih skrajšana na sedem dni

Za skrajševanje izolacije morata biti izpolnjena dva pogoja. Prvi je, da je oseba 24 ur pred zaključkom izolacije brez vročine, ne da bi vzela tablete, in brez drugih pomembnih težav, sicer se trajanje izolacije podaljša. Drugi pogoj je, da je oseba sedmi dan negativna na hitrem antigenskem testu. Negativen test za samotestiranje ne zadostuje.

Skrajševanje časa izolacije velja le za osebe, ki ne sodijo v skupino imunsko kompromitiranih bolnikov, in osebe, ki nimajo težjega poteka bolezni, kar bi zahtevalo zdravljenje, je v petek pojasnil infektolog Janez Tomažič .

Če je test pozitiven, se oseba vrne v izolacijo in ponovi testiranje naslednji dan vse do desetega dne, ko se izolacija po prejšnjih smernicah zaključi brez opravljenega testa. Ob izpolnjevanju navedenih pogojev lahko tako oseba po sedmih dneh prekine izolacijo. Nato pa se mora še tri dni čim bolj izogibati stikom z ljudmi in pravilno uporabljati kirurško masko ali masko tipa FFP2.

Začetek izolacije je pri osebah, ki so brez simptomov, od dneva pozitivnega PCR-testa. Pri osebah s simptomi in potrjeno okužbo s testom PCR pa se upošteva prvi dan simptomov.