Izpolnjeni so pogoji za rumeno fazo, vlada o sproščanju ukrepov

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je v Sloveniji glede na zadnje epidemiološke podatke padlo na 549, število hospitaliziranih covidnih bolnikov pa na 477. To pomeni, da so izpolnjeni pogoji za rumeno fazo sproščanja epidemioloških ukrepov. To bo vlada pred današnjo sejo še pretresala s svetovalno skupino za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, ki bo glede na napovedi predlagala rahljanje ukrepov.