Osebna izpoved 36-letnega bolnika s covid oddelka: 'Mislil sem, da mi ne bo uspelo'

"Včeraj so mi dali masko dol, zdaj imam samo cevke, tako da še malo," svojo izpoved s covid oddelka prične 36-letni Andrej Šprajc . Vse skupaj se je začelo pred štirimi tedni. Sprva en teden povišane temperature, nobenih drugih znakov in negativen test. "Nisem spal nič. Ne podnevi, ne ponoči," pripoveduje. Konec tedna še en negativen test, sledil je še en teden povišane temperature. "Spet nespečnost in to je trajalo še en teden. Meni se je dejansko svet podrl, človek se psihično sesuje, vročina, nespanje."

Konec drugega tedna, ko je zdravnik dobil Andrejeve izvide, so ga pod nujno odpeljali na Infekcijsko kliniko v Ljubljano, kjer je bil spet negativen, a rentgenska slika pljuč je jasno kazala na covid pljučnico. Zato so ga prosili, naj skuša izkašljati nekaj sluzi, ki so jo nato poslali na testiranje in potrdili začetne sume, in sicer da gre za koronavirus.

"Ko sem vstal s postelje, ko sem hotel na wc, je sestra rekla, če bom zmogel. Sem rekel, da bom. Po dveh korakih je saturacija padla pod 60 in mislil sem, da se bom zadušil, tako da sta me zdravnika pa sestra polegla nazaj na posteljo in dodala kisik na polno."

'Bilo je hudo, grozna izkušnja, nobenemu je ne privoščim'

Zvečer so ga že pripravili za sprejem na intenzivni oddelek. Mislili so, da ga bodo morali uspavati, vendar mu je nekako uspelo prebroditi noč brez ventilatorja. Od sobote do srede je nepremično ležal, pripoveduje, vsak najmanjši gib je bil zanj neverjeten napor."Če sem se dal na bok, da bi odvajal v račko, je pulz takoj poskočil na 150."

Nenavaden potek bolezni za sicer zdravega 36-letnika, rekreativnega športnika. "Nikoli ne kadim, ne pijem, pa me je spravilo na kolena. Odkrito povedano, sem prejšnji vikend mislil, da ne bom speljal zadeve. Bilo je hudo, grozna izkušnja, nobenemu je ne privoščim," priznava Andrej.